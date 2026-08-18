BJP ने अमित मालवीय को हटाया तो मुमताज पटेल बोलीं- 'जिस इंसान ने...'

भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व के तहत अपनी राष्ट्रीय टीम में सोमवार (17 अगस्त) को व्यापक बदलाव करते हुए कई नए चेहरों को शामिल किया। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महासचिव तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व पदाधिकारी राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया गया।

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में कई नेताओं की छुट्टी भी की गई है. इसमें अमित मालवीय का नाम भी शामिल है. अब इस पर विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं. अमित मालवीय और बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

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बीजेपी की नई टीम के ऐलान पर मुमताज पटेल

मुमताज पटेल ने कहा, "इसमें सबसे स्वागत योग्य बदलाव यह है कि अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है. जिस इंसान ने अकेले दम पर आईटी सेल के द्वारा पूरे देश में नफरत फैलाई है. कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया. राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपगेंडा चलाया. जिस तरीके से झूठी अफवाहें और गलत खबरें फैलाई तो उनका जाना तो बनता था.

मुमताज पटेल ने अमित मालवीय पर बोला हमला

कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने आगे कहा, "हम वैसे भी देख रहे हैं कि इनकी आईटी सेल जिसके पीछे करोड़ों रुपये खर्च किए गए. पिछले दो महीनों में हमारे छात्रों ने इनका प्रोपेगेंडा खत्म कर दिया. बीजेपी को एक्सपोज्ड कर दिया है." उन्होंने आगे कहा, "अमित मालवीय का जाना बहुत जरूरी था."

मुमताज पटेल ने आगे कहा, "जो नई टीम आई है उससे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग शिद्दत से काम कर लें तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी और टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स और नफरत की राजनीति की है अगर आप भी उसी सिस्टम से चलेंगे तो देश की जनता धोखा नहीं खाने वाली है." उन्होंने आगे कहा, "2029 में बीजेपी की और नितिन नवीन की नई टीम को भी हम टाटा बाय-बाय करेंगे.

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