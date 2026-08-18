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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRBJP ने अमित मालवीय को हटाया तो मुमताज पटेल बोलीं- 'जिस इंसान ने...'

BJP ने अमित मालवीय को हटाया तो मुमताज पटेल बोलीं- 'जिस इंसान ने...'

Mumtaz Patel on Amit Malviya: बीजेपी ने नितिन नवीन के नेतृत्व के तहत अपनी राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है. इसमें कई नेताओं की छुट्टी भी की गई है. कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Aug 2026 07:42 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व के तहत अपनी राष्ट्रीय टीम में सोमवार (17 अगस्त) को व्यापक बदलाव करते हुए कई नए चेहरों को शामिल किया। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महासचिव तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व पदाधिकारी राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया गया।

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में कई नेताओं की छुट्टी भी की गई है. इसमें अमित मालवीय का नाम भी शामिल है. अब इस पर विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं. अमित मालवीय और बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

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बीजेपी की नई टीम के ऐलान पर मुमताज पटेल

मुमताज पटेल ने कहा, "इसमें सबसे स्वागत योग्य बदलाव यह है कि अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है. जिस इंसान ने अकेले दम पर आईटी सेल के द्वारा पूरे देश में नफरत फैलाई है. कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया. राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपगेंडा चलाया. जिस तरीके से झूठी अफवाहें और गलत खबरें फैलाई तो उनका जाना तो बनता था.

मुमताज पटेल ने अमित मालवीय पर बोला हमला

कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने आगे कहा, "हम वैसे भी देख रहे हैं कि इनकी आईटी सेल जिसके पीछे करोड़ों रुपये खर्च किए गए. पिछले दो महीनों में हमारे छात्रों ने इनका प्रोपेगेंडा खत्म कर दिया. बीजेपी को एक्सपोज्ड कर दिया है." उन्होंने आगे कहा, "अमित मालवीय का जाना बहुत जरूरी था."

मुमताज पटेल ने आगे कहा, "जो नई टीम आई है उससे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग शिद्दत से काम कर लें तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी और टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स और नफरत की राजनीति की है अगर आप भी उसी सिस्टम से चलेंगे तो देश की जनता धोखा नहीं खाने वाली है." उन्होंने आगे कहा, "2029 में बीजेपी की और नितिन नवीन की नई टीम को भी हम टाटा बाय-बाय करेंगे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
NCR Nitin Nabin BJP DELHI NEWS DELHI- NCR CONGRESS MUMTAZ PATEL
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