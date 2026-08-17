Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअमित मालवीय पर कांग्रेस नेता बोलीं, 'सबसे ज्यादा स्वागत...'

अमित मालवीय पर कांग्रेस नेता बोलीं, 'सबसे ज्यादा स्वागत...'

Amit Malviya News: कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने अमित मालवीय को घेरते हुए कहा कि जिस इंसान ने अकेले दम पर पूरे आईटी सेल के जरिए देशभर में नफरत फैलाई, उनका जाना तो बनता था.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 17 Aug 2026 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी ने सोमवार (17 अगस्त) को नई टीम का ऐलान किया. नई लिस्ट में बीजेपी आईटी सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मालवीय का पार्टी ने पत्ता काट दिया. उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को जिम्मेदारी दी गई है. कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है. कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल ने कहा कि सबसे ज्यादा स्वागत किया जाने वाला बदलाव इसमें ये है कि अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है.

'जिसने पूरे देश में नफरत फैलाई उनका जाना तो बनता था'

मुमताज पटेल ने कहा, "जिस इंसान ने अकेले दम पर पूरे आईटी सेल के द्वारा पूरे देश में नफरत फैलाई, कांग्रेस के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, अफवाहें फैलाईं, गलत खबरें फैलाईं तो उनका जाना तो बनता था. शायद हम देख रहे हैं कि इनकी आईटी सेल जिसके पीछे करोड़ों रुपये खर्च किए गए, पिछले दो महीनों में हमारे छात्रों ने पूरा प्रोपेगेंडा को खत्म कर दिया और पूरे भाजपा को एक्सपोज करके रखा हुआ है. अमित मालवीय जी का जाना बहुत आवश्यक था."

'2029 में BJP की नई टीम को टाटा बाय बाय हम करेंगे'

कांग्रेस की नेता ने आगे कहा, "बाकी टीम आई है, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप शिद्दत से काम लें तो अलग बात है लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी और टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स और नफरत की राजनीति की है, अगर उसी सिस्टम से आप चलेंगे तो देश धोखा खाने वाली नहीं है. 2029 में भाजपा और नितिन नवीन जी की नई टीम को टाटा बाय बाय हम करेंगे."

अमित मालवीय ने दीपक म्हास्के को दी बधाई

वहीं, अमित मालवीय ने दीपक म्हास्के समेत बीजेपी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''मैं खास तौर से दीपक म्हास्के जी को बधाई देना चाहता हूं, जो बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पर मेरी जगह लेंगे. मुझे पिछले एक दशक में उन सभी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है. मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में, बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नए मुकाम हासिल करेगा.''

BJP की 'नवीन' टीम का ऐलान, जानें किस राज्य से किस नेता को मिली जगह?

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
Congress Amit Malviya BJP New Team BJP Mumtaz Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
अमित मालवीय पर कांग्रेस नेता बोलीं, 'सबसे ज्यादा स्वागत...'
अमित मालवीय पर कांग्रेस नेता बोलीं, 'सबसे ज्यादा स्वागत...'
दिल्ली NCR
BJP की 'नवीन' टीम का ऐलान, जानें किस राज्य से किस नेता को मिली जगह?
BJP की 'नवीन' टीम का ऐलान, जानें किस राज्य से किस नेता को मिली जगह?
दिल्ली NCR
AAP से BJP में आए संदीप पाठक को मिली अहम जिम्मेदारी
AAP से BJP में आए संदीप पाठक को मिली अहम जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
'मैं दिमागी नक्सली हूं और मुझे गर्व है', अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
'मैं दिमागी नक्सली हूं और मुझे गर्व है', अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, कहा- मेरे जैसे कार्यकर्ता का..
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, कहा- मेरे जैसे कार्यकर्ता का..
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पार्टी की मंशा के अनुरूप काम...', BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले तारिक मंसूर
'पार्टी की मंशा के अनुरूप काम...', BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले तारिक मंसूर
क्रिकेट
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
विश्व
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
शिक्षा
NSP Scholarship 2026: स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
एग्रीकल्चर
Flowers Not Turning into Fruit: फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget