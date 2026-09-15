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दिल्ली से अब मानसून की होगी विदाई! 19 सितंबर से बदलने वाला है मौसम

दिल्ली में 19 सितंबर से मौसम में बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं. विभाग के अनुसार, आज मंगलवार को शहर में हल्की बारिश का अनुमान है. हालांकि, सोमवार को दिल्ली में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 15 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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दिल्ली में मानसून अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. सितंबर के पहले हफ्ते में भी औसत से कम बारिश दर्ज की गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 19 सितंबर, 2026 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं. विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज और कल हल्की से हल्की स्तर की बारिश का अनुमान है, लेकिन इसके बाद 21 सितंबर को मानसून के वापसी की संभावना जताई गई है.

IMD के अनुसार, दिल्ली में सोमवार (14 सितंबर) को दिल्ली-एनसीआर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान में 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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कैसा रहेगा आज मौसम?

IMD के अनुसार, दिल्ली में आज मंगलवार (15 सितंबर) को आसमान में आंशिक रुप से बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच राजधानी के कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज दिन के समय में पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी/प्रति घंटा रहने का अनुमान है.

17 सितंबर तक बारिश का अनुमान

विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना काफी कम है. हालांकि, 17 सितंबर तक शहर में बहुत हल्की से हल्की स्तर की बारिश का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री के बीच रहने वाला है. वहीं, 18 सितबंर के बाद शहर का मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है.

कैसा रहा पिछले 24 घंटों में तापमान?

विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 22-27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री के बीच रहा. दिन के दौरान दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं, जबकि पालम में दोपहर 1:00 बजे हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई थी. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 87 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 62 प्रतिशत रहा.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 15 Sep 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
IMD RAIN DELHI NEWS
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