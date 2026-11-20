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दीपाली चौक और मजलिस पार्क जाने वालों के लिए बड़ी खबर, कल सुबह बदले हुए टाइम पर मिलेगी मेट्रो
दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि 21 नवंबर को 'कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-दीपाली चौक' सेक्शन पर तकनीकी काम के चलते मेट्रो की टाइमिंग बदली हुई होगी.
'कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-दीपाली चौक' सेक्शन के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन के काम के कारण, 21 नवंबर से मैजेंटा लाइन पर दीपाली चौक और मजलिस पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बदले हुए समय के अनुसार चलेंगी. पहली ट्रेन सुबह 6 बजे के बजाय सुबह 7 बजे चलेगी, जबकि आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे रवाना होगी. DMRC के अनुसार, यह नया शेड्यूल लगभग एक महीने तक लागू रहने की उम्मीद है.
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