दिल्ली-एनसीआर में ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ने लगी है. आज मौसम साफ रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मध्य क्षोभमंडलमें समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. विभाग के अनुसार, आज तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके बाद लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार (20 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 28.19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 04 डिग्री की गिरावट के साथ 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जोकि सामान्य से 1.8 डिग्री कम है. इस दौरान दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 270 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.

विभाग के अनुसार, आज शनिवार (21 नवंबर) को शहर का न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. सुबह के समय शहर के कई इलाकों में कोहरे और धुंध की चादर देखने को मिलेगी. शहर के कई इलाकों में सुबह-सुबह दृश्यता अधिक प्रभावित हो सकती है, लेकिन दोपहर से आसमान साफ हो जायेगा. आज दिन के समय दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 5 से 10 किमी प्रति घंटा रहने वाली है.

पिछले 24 घंटों का हाल

सुबह के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिला. सफदरजंग में शुक्रवार सुबह 07:30 बजे सबसे कम दृश्यता रही. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 11-13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25-29 डिग्री के दायरे में रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.