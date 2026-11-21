दहेज के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़ना और उनकी मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना, उनकी जान लेना या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करना भारतीय समाज के लिए सामूहिक शर्मिंदगी की बात है. अदालत ने इसे बेहद घिनौना और निंदनीय कृत्य बताते हुए कहा कि यह भारतीय समाज की एक कड़वी और दुखद सच्चाई है.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विमल कुमार यादव ने सुनवाई के दौरान कहा कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होती है. इसके बावजूद शादी के बाद कई महिलाओं को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. कभी उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो कभी बाइक, गाड़ी और घर में इस्तेमाल होने वाले सामान की मांग की जाती है. मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है.

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कोर्ट ने कहा कि कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि महिलाओं की जान चली जाती है या वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाती हैं. किसी महिला की हत्या करना या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना बेहद घृणित और निंदनीय है. अदालत की यह टिप्पणी समाज में आज भी मौजूद दहेज प्रथा की गंभीरता को सामने रखती है.

शादी में उपहार देना अलग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना अलग- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने शादी में दिए जाने वाले उपहारों और दहेज के नाम पर होने वाली प्रताड़ना के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया. अदालत ने कहा कि शादी में दोनों परिवारों के बीच उपहारों का आदान-प्रदान दुनिया के कई समाजों में होता है. लेकिन भारत में दहेज के नाम पर बहुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह बेहद अजीब, अस्वीकार्य और शर्मनाक है.

किसी सामान या पैसों के लिए बहू को परेशान करना और यहां तक कि उसकी जान ले लेना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता. शादी को रिश्तों और आपसी भरोसे का बंधन माना जाता है, लेकिन दहेज की मांग इस रिश्ते को प्रताड़ना में बदल देती है.

अदालत ने शादी के बाद लड़की की स्थिति को लेकर भी अहम बात कही. एक लड़की अपने माता-पिता, भाई-बहन और परिवार को छोड़कर ससुराल आती है. वह अपने नए घर में प्यार, सम्मान, सुरक्षा और खुशहाल जिंदगी की उम्मीद करती है. लेकिन कई बार उसकी इन उम्मीदों पर दहेज की मांग भारी पड़ जाती है.

हाईकोर्ट ने कहा कि जब उससे बार-बार मायके से बाइक, गाड़ी, नकदी या दूसरे सामान लाने के लिए कहा जाता है, तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है. अगर मायका इन मांगों को पूरा नहीं कर पाता, तो प्रताड़ना और बढ़ जाती है. कई महिलाएं इस दबाव में अपनी जान गंवा देती हैं, जबकि कुछ जिंदगी भर चुपचाप यह सब सहती रहती हैं.

पत्नी की देखभाल करना पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने पति की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि शादी के बाद महिला अपना पुराना घर और परिवार छोड़कर पति के साथ नई जिंदगी शुरू करती है. ऐसे में पति का पहला कर्तव्य है कि वह पत्नी को प्यार, देखभाल, सुरक्षा और सम्मान दे.

पत्नी को यह उम्मीद रहती है कि मुश्किल वक्त में उसका पति उसके साथ खड़ा होगा और उसे सुरक्षित माहौल देगा. लेकिन अगर पति ही उसके साथ मारपीट करे, उसे मानसिक रूप से परेशान करे या दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करे, तो यह उसकी जिम्मेदारी के बिल्कुल उलट है.

बाइक, गैस चूल्हा और 25 हजार रुपये मांगने का मामला

दरअसल, हाईकोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा था, वह एक महिला की मौत से जुड़ा था. महिला ने शादी के दो साल के भीतर अक्टूबर 2001 में अपने ससुराल में खुद को आग लगा ली थी. महिला के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि ससुराल में उससे बाइक, गैस चूल्हा, पानी की मोटर और 25 हजार रुपये की मांग की जा रही थी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे परेशान किया जाता था.

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने महिला के पति, उसके पिता और भाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए यानी क्रूरता और धारा 304बी यानी दहेज मृत्यु के तहत दोषी ठहराया था. इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पूरे मामले और उपलब्ध सबूतों की दोबारा जांच की गई.

पति ने अच्छे व्यवहार का भरोसा दिया, लेकिन नहीं बदले हालात

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि महिला पहले भी पति से अनबन होने के कारण मायके लौट गई थी. बाद में पति ने उसके परिवार को भरोसा दिया था कि वह आगे से पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा. इसी भरोसे पर महिला को दोबारा ससुराल भेजा गया था.

हालांकि, इसके बाद भी वैवाहिक विवाद और खराब व्यवहार का सिलसिला जारी रहा. अदालत ने माना कि पति ने पत्नी के साथ क्रूरता की और उसके व्यवहार ने उन हालात को पैदा करने में भूमिका निभाई, जिनके चलते महिला ने आत्महत्या की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु के मामले में कानूनी पहलू पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि दहेज मृत्यु का अपराध साबित करने के लिए यह जरूरी है कि महिला की मौत से कुछ समय पहले उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो. इस मामले में अभियोजन पक्ष यह बात संदेह से परे साबित नहीं कर पाया.

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति की दहेज मृत्यु की सजा को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में बदल दिया. हालांकि, पत्नी के साथ क्रूरता करने का दोष बरकरार रखा गया. यानी अदालत ने पति को पूरी तरह राहत नहीं दी और पत्नी के साथ उसके खराब व्यवहार की जिम्मेदारी कायम रखी.

ससुर और देवर को सभी आरोपों से किया बरी

वहीं, हाईकोर्ट ने महिला के ससुर और देवर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे. उनके खिलाफ ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले, जिनके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके.

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इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ पत्नी से क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष बरकरार रखा, जबकि दहेज मृत्यु का दोष हटाया और ससुर और देवर को राहत दे दी.

अदालत की इस टिप्पणी का संदेश साफ है कि शादी के नाम पर किसी महिला से दहेज मांगना, उसे प्रताड़ित करना और उसकी जिंदगी को खतरे में डालना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. शादी किसी लड़की के लिए नई जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए, न कि ऐसी जगह जहां उसे हर दिन अपमान और प्रताड़ना का सामना करना पड़े.