रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर संविधान के मुद्दे को लेकर राजनीतिक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित संविधान सम्मान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के आरोप बेबुनियाद हैं और विपक्ष इनके जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है. आठवले ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाता विपक्ष के इस प्रचार का जवाब अपने लोकतांत्रिक अधिकार से देंगे.

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रामदास आठवले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को सर्वोच्च सम्मान देती है. उनके मुताबिक, सरकार सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए समतामूलक, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व बाबासाहेब के विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा

रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आठवले ने आपातकाल का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में देश ने आपातकाल देखा और लोकतंत्र के साथ नागरिक अधिकार प्रभावित हुए, वही पार्टी आज संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही है. उन्होंने दावा किया कि देश की जनता संविधान और लोकतंत्र के महत्व को समझती है. मतदाता राजनीतिक आरोपों और दुष्प्रचार के बीच अंतर करने में सक्षम हैं.

चुनाव आयोग पर आरोपों को लेकर विपक्ष से सवाल

रामदास आठवले ने चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि बिना ठोस आधार के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने से उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है. आठवले के अनुसार, विपक्षी दलों को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने आशंका जताई कि आगामी चुनावों में संभावित हार के लिए विपक्ष पहले से ही संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने की जमीन तैयार कर रहा है.

पांच राज्यों के चुनाव और 2029 को लेकर किया दावा

आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए आरपीआई अध्यक्ष ने एनडीए की ऐतिहासिक सफलता का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के राजनीतिक आरोपों का जवाब जनता चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से देगी. वहीं, 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर आठवले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को व्यापक जनसमर्थन मिलने का विश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करेंगे.

रैली के मंच से रामदास आठवले ने आरपीआई (आठवले) के आगामी कार्यक्रमों की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि पार्टी देश के अलग-अलग राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों में संविधान सम्मान कार्यक्रम आयोजित करेगी. इन आयोजनों का उद्देश्य संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और बाबासाहेब आंबेडकर के सामाजिक न्याय तथा समानता के संदेश को व्यापक स्तर तक पहुंचाना होगा.

उन्होंने कहा कि आरपीआई शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए लगातार काम कर रही है. पार्टी बाबासाहेब के विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के अपने अभियान को जारी रखेगी.

संविधान पर किसी दल की मनमानी नहीं चलेगी: आठवले

अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में आठवले ने संविधान की सर्वोच्चता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश का संचालन बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार ही होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान किसी कांग्रेस, किसी अन्य राजनीतिक दल या राहुल गांधी की मनमर्जी से नहीं चलेगा. आठवले ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद संविधान है और आरपीआई (आठवले) उसकी रक्षा के साथ सामाजिक न्याय, समानता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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