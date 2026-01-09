MCD में हंगामे पर मेयर राजा इकबाल सिंह का निशाना, 'जवाबदेही से भाग रही है आम आदमी पार्टी'

दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में हुए हंगामे को लेकर मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज (9 जनवरी) प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं के अपमान और अवैध पार्किंग जैसे अहम मुद्दों से बचने के लिए आप पार्षदों ने जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित की. मेयर ने बताया कि निगम सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के अपमान के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पढ़ा जाना तय था. इसके साथ ही दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लंबे समय से चल रही अवैध पार्किंग की गंभीर समस्या पर भी चर्चा प्रस्तावित थी. प्रेस वार्ता के दौरान स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, नेता सदन प्रवेश वाही, शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा सहित कई पार्षद मौजूद रहे.

निंदा प्रस्ताव पढ़ते ही शुरू हुआ हंगामा

मेयर ने कहा कि जैसे ही नेता सदन प्रवेश वाही ने निंदा प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया. इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि आप पार्षदों को पहले से पता था कि उनकी नेता द्वारा सिख गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. इसी सच्चाई से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सदन में हंगामा किया गया.

नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि निगम सदन में आतिशी मार्लेना द्वारा सिख गुरुओं के अपमान के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिख गुरुओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अवैध पार्किंग पर चर्चा से क्यों भाग रही है आप

मेयर ने कहा कि आज की बैठक में अवैध पार्किंग को लेकर गंभीर चर्चा होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी यह चर्चा नहीं चाहती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आप के कार्यकाल में दिल्ली में अवैध पार्किंग का जाल फैलाया गया और पार्किंग माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला. मेयर के अनुसार आप का इन माफियाओं से सीधा गठजोड़ रहा है, इसी कारण वे इस मुद्दे पर चर्चा से बच रहे हैं.

पार्किंग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का ऐलान

सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर पार्किंग माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से भी निगम पीछे नहीं हटेगा.

अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार अभियान

मेयर ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. यह कार्रवाई बिना किसी दबाव के आगे भी जारी रहेगी, ताकि दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके और नागरिकों को सुरक्षित व सुव्यवस्थित वातावरण मिल सके.

सदन की गरिमा को बार-बार ठेस पहुंचाने का आरोप

मेयर ने कहा कि आम आदमी पार्टी को न तो नागरिकों की समस्याओं से सरोकार है और न ही विकास कार्यों से. उन्होंने आरोप लगाया कि आप बार-बार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और कार्यवाही में व्यवधान डालकर जनता से जुड़े अहम मुद्दों को रोकने का प्रयास करती है.

लोकतांत्रिक मंच की मर्यादा पर सवाल

सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम सदन लोकतांत्रिक विमर्श का सर्वोच्च मंच है, जहां जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन बार-बार हंगामा कर इस मंच की मर्यादा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे जनता के हितों की अनदेखी होती है.

बीजेपी का फोकस पारदर्शिता और सुशासन

मेयर ने कहा कि बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है. निगम का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि दिल्ली को अवैध गतिविधियों से मुक्त कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि निगम भविष्य में भी मजबूती से जनता के हित में फैसले लेता रहेगा और किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.