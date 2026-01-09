दिल्ली में अवारा कुत्तों का आतंक! बुजुर्गों पर किया हमला, डर के साय में जीने को मजबूर लोग

राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती आक्रामकता अब सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि जानलेवा संकट बनती जा रही है. द्वारका में एक व्यक्ति की मौत और जनकपुरी समेत कई इलाकों में बुजुर्गों पर हमलों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. द्वारका सेक्टर-19 में मंगलवार (6 जनवरी) की रात आवारा कुत्तों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर बहस तेज हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं.

जनकपुरी में बुजुर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित

वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हालात और भी चिंताजनक हैं. पंखा रोड स्थित एसएफएस डीडीए फ्लैट्स में रहने वाली बुजुर्ग महिला कमलेश को कई बार आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया है. स्थानीय निवासी संजय पोद्दार के मुताबिक, इस संबंध में वीडियो और सीसीटीवी फुटेज एमसीडी और पुलिस को भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

इसी इलाके में अकेले रहने वाले 89 वर्षीय केदारनाथ पर भी हाल ही में कुत्तों ने हमला किया. पड़ोसियों का कहना है कि उम्र और कमजोरी के कारण बुजुर्ग घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां अब भी मूकदर्शक बनी हुई हैं.

कुत्तों के हमले से डॉक्टर घायल

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले डीडीयू अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर को भी आवारा कुत्तों ने काट लिया था. जनकपुरी सी-3 एसएफएस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण पोद्दार का कहना है कि एमसीडी और पुलिस को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है.

द्वारका सेक्टर-19 की घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान राजू के रूप में हुई है. वह पहले अम्बराई गांव में रहता था, लेकिन करीब डेढ़ साल पहले घर छोड़ चुका था और तब से फुटपाथ पर जीवन बिता रहा था. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और परिवार अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर रवाना हो गया है. मृतक के परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं.

कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर अनजाने में भी कोई पालतू कुत्ता पड़ोसी पर हमला करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा. मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी.

एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि कुछ राज्यों ने अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में चूहों और बंदरों की समस्या भी गंभीर है और कुत्तों को अचानक हटाने से चूहों की संख्या बढ़ सकती है. इस पर जस्टिस मेहता ने हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि फिर क्या बिल्लियों को बढ़ावा दिया जाए.

अस्पतालों में कुत्तों की मौजूदगी पर सवाल

कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर अस्पतालों के गलियारों, वार्ड और मरीजों के बेड तक कुत्तों को घूमने की अनुमति कैसे दी जा सकती है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कर्नाटक में 96 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होने के बावजूद नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है. जस्टिस नाथ ने नगर निगमों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में स्थानीय निकायों की भूमिका सबसे अहम है.

आईआईटी दिल्ली मॉडल बना मिसाल

कोर्ट में आईआईटी दिल्ली में लागू एबीसी मॉडल का हवाला दिया गया, जहां युद्धस्तर पर स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद पिछले तीन वर्षों में रेबीज का कोई मामला सामने नहीं आया. माइक्रोचिपिंग और जियो-टैगिंग से कुत्तों की निगरानी आसान होने की बात भी सामने आई.