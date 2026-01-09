हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अवारा कुत्तों का आतंक! बुजुर्गों पर किया हमला, डर के साय में जीने को मजबूर लोग

दिल्ली में अवारा कुत्तों का आतंक! बुजुर्गों पर किया हमला, डर के साय में जीने को मजबूर लोग

Delhi Stray Dogs: द्वारका सेक्टर-19 में मंगलवार (6 जनवरी) की रात आवारा कुत्तों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया. इस वजह से दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Jan 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती आक्रामकता अब सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि जानलेवा संकट बनती जा रही है. द्वारका में एक व्यक्ति की मौत और जनकपुरी समेत कई इलाकों में बुजुर्गों पर हमलों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. द्वारका सेक्टर-19 में मंगलवार (6 जनवरी) की रात आवारा कुत्तों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर बहस तेज हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं.

जनकपुरी में बुजुर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित

वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हालात और भी चिंताजनक हैं. पंखा रोड स्थित एसएफएस डीडीए फ्लैट्स में रहने वाली बुजुर्ग महिला कमलेश को कई बार आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया है. स्थानीय निवासी संजय पोद्दार के मुताबिक, इस संबंध में वीडियो और सीसीटीवी फुटेज एमसीडी और पुलिस को भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

इसी इलाके में अकेले रहने वाले 89 वर्षीय केदारनाथ पर भी हाल ही में कुत्तों ने हमला किया. पड़ोसियों का कहना है कि उम्र और कमजोरी के कारण बुजुर्ग घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां अब भी मूकदर्शक बनी हुई हैं.

कुत्तों के हमले से डॉक्टर घायल

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले डीडीयू अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर को भी आवारा कुत्तों ने काट लिया था. जनकपुरी सी-3 एसएफएस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण पोद्दार का कहना है कि एमसीडी और पुलिस को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है.

द्वारका सेक्टर-19 की घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान राजू के रूप में हुई है. वह पहले अम्बराई गांव में रहता था, लेकिन करीब डेढ़ साल पहले घर छोड़ चुका था और तब से फुटपाथ पर जीवन बिता रहा था. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और परिवार अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर रवाना हो गया है. मृतक के परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं.

कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर अनजाने में भी कोई पालतू कुत्ता पड़ोसी पर हमला करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा. मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी.

एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि कुछ राज्यों ने अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में चूहों और बंदरों की समस्या भी गंभीर है और कुत्तों को अचानक हटाने से चूहों की संख्या बढ़ सकती है. इस पर जस्टिस मेहता ने हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि फिर क्या बिल्लियों को बढ़ावा दिया जाए.

अस्पतालों में कुत्तों की मौजूदगी पर सवाल

कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर अस्पतालों के गलियारों, वार्ड और मरीजों के बेड तक कुत्तों को घूमने की अनुमति कैसे दी जा सकती है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कर्नाटक में 96 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होने के बावजूद नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है. जस्टिस नाथ ने नगर निगमों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में स्थानीय निकायों की भूमिका सबसे अहम है.

आईआईटी दिल्ली मॉडल बना मिसाल

कोर्ट में आईआईटी दिल्ली में लागू एबीसी मॉडल का हवाला दिया गया, जहां युद्धस्तर पर स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद पिछले तीन वर्षों में रेबीज का कोई मामला सामने नहीं आया. माइक्रोचिपिंग और जियो-टैगिंग से कुत्तों की निगरानी आसान होने की बात भी सामने आई.

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
Advertisement

वीडियोज

Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Bollywood News: वरुण धवन पर फेक पीआर अटैक? बॉर्डर 2 के गाने के बाद क्यों बने ट्रोलिंग का निशाना (09.01.2026)
Anupamaa: 😱Prerna की गोदभराई में बड़ा drama, एक धक्का और रिश्ता ख़तम
Mahadangal Full Show: ममता की हरी फाइल में कुछ 'काला' है? | Mamata Banerjee | BJP | TMC | Bengal
ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
शिक्षा
ट्रंप के 500% टैरिफ से किन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर, भारत में कहां-कहां आएगा नौकरी का संकट?
ट्रंप के 500% टैरिफ से किन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर, भारत में कहां-कहां आएगा नौकरी का संकट?
हेल्थ
हार्ट अटैक से कितना अलग होता है कार्डियक अरेस्ट, वेदांता चीफ के बेटे की इसी से हुई मौत 
हार्ट अटैक से कितना अलग होता है कार्डियक अरेस्ट, वेदांता चीफ के बेटे की इसी से हुई मौत 
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget