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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के बादली में गंदगी देख भड़के मेयर प्रवेश वाही, खुद हाथों से उठाया कूड़ा

दिल्ली के बादली में गंदगी देख भड़के मेयर प्रवेश वाही, खुद हाथों से उठाया कूड़ा

MCD Mayor Pravesh Wahi: महापौर प्रवेश वाही ने औचक निरीक्षण कर गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था पर निगम अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने दो टूक कहा कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 12 May 2026 01:25 PM (IST)
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दिल्ली नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर सोमवार को उस समय सख्ती देखने को मिली, जब दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने सिविल लाइंस ज़ोन के अंतर्गत बादली क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया. क्षेत्र में फैली गंदगी, सड़कों पर पड़े मलबे और बदहाल सफाई व्यवस्था को देखकर महापौर ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. खास बात यह रही कि महापौर ने खुद अपने हाथों से कूड़ा उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत कर दी, जिससे क्षेत्र के लोगों में भरोसा और संतोष का माहौल देखने को मिला.

निरीक्षण के दौरान महापौर प्रवेश वाही ने बादली क्षेत्र के कई हिस्सों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. जगह-जगह फैली गंदगी और मलबे को देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में पुनर्वास के साथ हटाई जा सकती हैं झुग्गियां, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मौके पर खड़े रहकर शुरू करवाया सफाई अभियान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महापौर मौके पर ही डटे रहे और निगम कर्मचारियों से अपने सामने मलबा उठवाकर सफाई कार्य शुरू करवाया. इतना ही नहीं, उन्होंने खुद भी कूड़ा उठाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को यह संदेश दिया कि सफाई व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के प्रति निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है. महापौर की इस कार्यशैली को देखकर स्थानीय नागरिकों ने उनकी सराहना की और आभार व्यक्त किया.

दुकानदारों और व्यापारियों से भी की अपील

निरीक्षण के दौरान महापौर ने क्षेत्र के दुकानदारों और व्यापारियों से भी संवाद किया. उन्होंने सभी से अपनी दुकानों के बाहर अनिवार्य रूप से कूड़ेदान रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी है. यदि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं तो राजधानी को साफ-सुथरा और बेहतर बनाया जा सकता है.

निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम लगातार जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और वे स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी सफाई, कूड़ा निस्तारण, मलबा हटाने या नागरिक सुविधाओं में कमी मिल रही है, वहां तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने दो टूक कहा कि दिल्लीवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी. सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नियमित सफाई, समयबद्ध कूड़ा उठान और मलबा हटाने की व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए.

निरीक्षण में विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

सिविल लाइंस जोन के अंतर्गत बादली क्षेत्र के इस निरीक्षण के दौरान विधायक दीपक चौधरी, क्षेत्रीय निगम पार्षद गायत्री यादव, क्षेत्रीय उपायुक्त शशि प्रताप सिंह समेत निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: सीलिंग के डर से दुकानदारों ने बनाई थी ईंट की दीवार, अब DDA के इस फैसले से मिलेगी राहत

Published at : 12 May 2026 01:25 PM (IST)
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