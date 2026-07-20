INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के बीच सोनम वांगचुक ने लिखी चिट्ठी, सुप्रिया सुले ने भी RPF एक्शन का जताया विरोध

जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के बीच सोनम वांगचुक ने लिखी चिट्ठी, सुप्रिया सुले ने भी RPF एक्शन का जताया विरोध

Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के बीच सोनम वांगचुक ने जहां एक पत्र लिखा है वहीं सुप्रिया सुले ने विरोध जताया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एसपी) की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने लाठीचार्ज का विरोध किया है. इसके साथ ही लाठीचार्ज की खबरों के बीच सोनम वांगचुक ने भी चिट्ठी लिखी है.

सांसद सुप्रिया सुले ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की खबर की हम कड़ी निंदा करते हैं.  लोकतंत्र में, हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है.  इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने वालों की बात सुनने के बजाय, उनकी आवाज़ दबाने के लिए बल प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है. 

दिल्ली पुलिस के नकारने के बीच जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का ये विजुअल डरा देगा, शख्स बोला- मारो, मुझे मारो

शांतिपूर्ण ढंग से उठा रहे मांगें- सुप्रिया

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि छात्र और उनके माता-पिता काफी समय से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें उठा रहे हैं.  उनकी बात सार्थक बातचीत के ज़रिए सुनी जानी चाहिए, न कि उन पर बल प्रयोग किया जाना चाहिए.  सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी जायज़ चिंताओं का समाधान करना चाहिए.

जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के आए थे कई वीडियो

वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर को पत्र लिखकर अस्पताल से जाने की अनुमति मांगी है. अपने पत्र में वांगचुक ने लिखा है कि मैं आज बेहतर महसूस कर रहा हूं और मेरे हेल्थ पैरामीटर्स भी सामान्य हैं. ऐसे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे अस्थायी तौर पर अस्पताल से जाने की अनुमित दें ताकि मैं संसद चलो में शामिल हो सकूं. मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा.

बता दें सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह जंतर मंतर स्थित अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल ले गई थी. वहां उनका इलाज चल रहा है. वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी.

Published at : 20 Jul 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Maharashtra News DELHI NEWS DELHI POLICE Sonam Wangchuk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के बीच सोनम वांगचुक ने लिखी चिट्ठी, सुप्रिया सुले ने भी RPF एक्शन का जताया विरोध
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के बीच सोनम वांगचुक ने लिखी चिट्ठी, सुप्रिया सुले ने भी RPF एक्शन का जताया विरोध
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के आए थे कई वीडियो
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के आए थे कई वीडियो
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का ये Video चौंका देगा, RPF जवानों से शख्स बोला- मारो, मुझे मारो, और फिर...
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का ये Video चौंका देगा, RPF जवानों से शख्स बोला- मारो, मुझे मारो, और फिर...
दिल्ली NCR
Explained: सोनम और अन्ना के एक ही हथियार, लेकिन दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
सोनम और अन्ना के एक ही हथियार! दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP सरकार नहीं अहंकार की तरह...', मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने BJP पर किया हमला
'BJP सरकार नहीं अहंकार की तरह...', मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने BJP पर किया हमला
इंडिया
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget