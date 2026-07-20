दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एसपी) की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने लाठीचार्ज का विरोध किया है. इसके साथ ही लाठीचार्ज की खबरों के बीच सोनम वांगचुक ने भी चिट्ठी लिखी है.

सांसद सुप्रिया सुले ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की खबर की हम कड़ी निंदा करते हैं. लोकतंत्र में, हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है. इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने वालों की बात सुनने के बजाय, उनकी आवाज़ दबाने के लिए बल प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है.

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शांतिपूर्ण ढंग से उठा रहे मांगें- सुप्रिया

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि छात्र और उनके माता-पिता काफी समय से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें उठा रहे हैं. उनकी बात सार्थक बातचीत के ज़रिए सुनी जानी चाहिए, न कि उन पर बल प्रयोग किया जाना चाहिए. सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी जायज़ चिंताओं का समाधान करना चाहिए.

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वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर को पत्र लिखकर अस्पताल से जाने की अनुमति मांगी है. अपने पत्र में वांगचुक ने लिखा है कि मैं आज बेहतर महसूस कर रहा हूं और मेरे हेल्थ पैरामीटर्स भी सामान्य हैं. ऐसे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे अस्थायी तौर पर अस्पताल से जाने की अनुमित दें ताकि मैं संसद चलो में शामिल हो सकूं. मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा.

बता दें सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह जंतर मंतर स्थित अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल ले गई थी. वहां उनका इलाज चल रहा है. वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी.