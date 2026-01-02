हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दंगा होने में वक्त नहीं बचा...', शाहरुख खान की KKR वाले विवाद पर बोले मौलाना साजिद रशीदी

'दंगा होने में वक्त नहीं बचा...', शाहरुख खान की KKR वाले विवाद पर बोले मौलाना साजिद रशीदी

Maulana Sajid Rashidi News: IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी के चुने जाने पर विरोध को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम नाम आते ही बिना संविधान समझे विरोध शुरू हो जाता है.

By : पंकज यादव | Updated at : 02 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आईपीएल नीलामी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुने जाने को लेकर उठे विरोध पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश में बिना सोचे-समझे और संविधान की समझ के बिना विरोध करना अब एक आदत बनती जा रही है, खासतौर पर तब जब किसी का नाम मुस्लिम हो.

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है. जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है. शाहरुख खान मुस्लिम है. जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है, वह मुस्लिम है तो विरोध तो बनता है. क्योंकि यहां मुसलमान के खिलाफ जो नफरत है वो नफरत एकदम उभर कर सामने आ जाती है.”

'यह उनकी टीम है, वे जिसे चाहें खिलाएं'

उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि वह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करे. उन्होंने कहा, “वह लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को यह चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पर आ जाते हैं. अरे भाई आपको क्या लेना देना. यह क्रिकेट टीम उनकी है. वह किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं.”

मौलाना ने आगे कहा, “अगर वह संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको सरकार समझेगी ना उनको. आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए.”

'नफरत फैलाने वालों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए'

उन्होंने दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “बड़ी अजीब बात यह है कि वह लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं.  वो हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं.”

साथ ही उन्होंने दिल्ली में धर्म संसद करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं. मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “यह तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहे हैं नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बाकी नहीं है.”

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 02 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Maulana Sajid Rashidi KKR DELHI NEWS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला, देखें वीडियो
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला
Advertisement

वीडियोज

Chaumu में प्रशासन ने बुलडोजर से किया पत्थरबाजों का हिसाब,चुन चुनकर तोड़ा अतिक्रमण । Rajasthan News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Jaipur Buldozer | Amit Shah | Asaduddin Owaisi
Chaumu में पत्थरबाजों पर पुलिस की जोरदार कार्रवाई, अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर । Rajasthan News
Chaumu में पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू, लगे ताले और शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन । Rajasthan News
Chaumu में मस्जिद से पत्थरबाजों ने बरसाए पत्थर अब पुलिस चला रही बुलडोजर ! । Rajasthan News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला, देखें वीडियो
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला
टेलीविजन
New Year 2026: कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
हेल्थ
क्या आपके शरीर में कोई छुपा है खतरा? इन टेस्ट्स से करें तुरंत पता
क्या आपके शरीर में कोई छुपा है खतरा? इन टेस्ट्स से करें तुरंत पता
एग्रीकल्चर
कौन-सा मौसम रहता है कीनू की खेती के लिए परफेक्ट? होगी बंपर कमाई
कौन-सा मौसम रहता है कीनू की खेती के लिए परफेक्ट? होगी बंपर कमाई
जनरल नॉलेज
New Year 2026: कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, जानें कैसे चुने गए थे दिन और तारीख?
कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, जानें कैसे चुने गए थे दिन और तारीख?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget