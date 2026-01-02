'दंगा होने में वक्त नहीं बचा...', शाहरुख खान की KKR वाले विवाद पर बोले मौलाना साजिद रशीदी

दिल्ली में आईपीएल नीलामी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुने जाने को लेकर उठे विरोध पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश में बिना सोचे-समझे और संविधान की समझ के बिना विरोध करना अब एक आदत बनती जा रही है, खासतौर पर तब जब किसी का नाम मुस्लिम हो.

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है. जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है. शाहरुख खान मुस्लिम है. जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है, वह मुस्लिम है तो विरोध तो बनता है. क्योंकि यहां मुसलमान के खिलाफ जो नफरत है वो नफरत एकदम उभर कर सामने आ जाती है.”

'यह उनकी टीम है, वे जिसे चाहें खिलाएं'

उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि वह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करे. उन्होंने कहा, “वह लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को यह चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पर आ जाते हैं. अरे भाई आपको क्या लेना देना. यह क्रिकेट टीम उनकी है. वह किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं.”

मौलाना ने आगे कहा, “अगर वह संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको सरकार समझेगी ना उनको. आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए.”

'नफरत फैलाने वालों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए'

उन्होंने दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “बड़ी अजीब बात यह है कि वह लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वो हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं.”

साथ ही उन्होंने दिल्ली में धर्म संसद करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं. मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “यह तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहे हैं नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बाकी नहीं है.”