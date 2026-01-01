एक्सप्लोरर
'शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती का आदेश नहीं', दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दर्ज कराई शिकायत
दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने साफ किया कि दिल्ली के शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती कराए जाने की खबरें भ्रामक और गलत. गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिक्षा निदेशालय ने शिकायत दी है. सिविल लाइंस थाने में शिकायत देकर कथित फर्जी खबर फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल पर कार्रवाई की मांग की गई है.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की निदेशक वेदिथा रेड्डी ने कहा कि शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर कभी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था. ये आम राजनीतिक आलोचना नहीं बल्कि शिक्षा विभाग को सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है. खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
