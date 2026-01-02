दिल्ली: मुखर्जी नगर में शादीशुदा महिला ने दोस्त के कमरे में किया सुसाइड, पुलिस की जांच जारी

नार्थ वेस्ट दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बुधवार (31 दिसंबर) को एक महिला ने अपने दोस्त के कमरे में आत्महत्या कर ली. दिल्ली पुलिस के अनुसार मृतका की शिनाख्त कोमल उर्फ रिया चौधरी (27) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतका शादीशुदा है. जानकारी प्राप्त हुई है कि पांच दिन पहले ही कोमल मथुरा से दिल्ली आई थी. यहां आकर वह अपने दोस्त के साथ उसके रूम में रुकी हुई थी. जिस दोस्त के कमरे में कोमल ने जान दी, वह. वह उसके संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए आई थी. .

पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी

पुलिस को मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. युवती की शादी हो चुकी थी. पति से विवाद के बाद तीन साल तक वह मायके में ही रही इस बीच फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती मथुरा के रहने वाले भरत से हुई. भरत दिल्ली में इंदिरा विकास कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहते हैं और SSC की तैयारी कर रहा है.

पिछले 5 दिन पहले कोमल मथुरा से दिल्ली स्थित मुखर्जी नगर में भरत के पास आ गई थी. फिलहाल आत्महत्या का कारण सामने नहीं आया है. पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है. वहीं भरत से भी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन

पुलिस ने कोमल का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर मामले की छानबीन शुरू की है. पुलिस कोमल के मोबाइल की जांच करने के अलावा उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर सुसाइड के कारणों का पता लगा रही है.

पुलिस के मुताबिक वारदात के समय कोमल का दोस्त भरत दादी के बीमार होने पर मथुरा चला गया था. दादी की मौत के बाद बुधवार (31 दिसंबर) को उसने कोमल को कॉल किया तो उसका फोन नहीं उठा. इसके बाद भरत ने एक अन्य दोस्त से रूम पर जाकर देखने को कहा तो आत्महत्या की जानकारी मिली.