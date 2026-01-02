दिल्ली: गाली-गलौज रोकना पड़ा भारी, युवकों ने 50 साल के शख्स को चाकू से मारकर की हत्या

दिल्ली में क्राइम का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है. हत्या जैसी वारदातें दिल्ली में आम हो चली हैं. ताजा मामला दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके से सामने आया है, जहां मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गली में गाली-गलौज कर रहे युवकों को रोकना 50 साल के बिहारी लाल को भारी पड़ गया और आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी.

मृतक की पहचान बिहारी लाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बिहारी लाल अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है. घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पड़ोसियों के मुताबिक गली में कुछ युवक आपस में गाली-गलौज कर रहे थे. इसी दौरान बिहारी लाल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया. बस इतनी सी बात पर नाराज होकर युवकों ने उन पर हमला कर दिया.

आरोपियों ने चाकू से कई वार किए, जिससे बिहारी लाल गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोग उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह घटना दर्शाती है कि किस तरह छोटी-छोटी बातों पर लोग हिंसा पर उतर आते हैं. एक भले इंसान ने सिर्फ गाली-गलौज रोकने की कोशिश की और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. आदर्श नगर थाना पुलिस और एसीपी जहांगीरपुरी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे. क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत एकत्रित किए. स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद एक आरोपी को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. जबकि दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार आरोपियों की पहचान की जा सके. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है.

इलाके में बढ़ते अपराध पर सवाल

इलाके के लोगों ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्षेत्र में इस तरह की आपराधिक घटनाएं आम हो गई हैं. समय रहते सख्त कार्रवाई न होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से ये लोग बार-बार ऐसी वारदातें करते हैं.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक के परिजनों का कहना है कि बिहारी लाल की कमाई से ही घर का सारा खर्च चलता था. उनकी तीन बेटियां और एक बेटा है. ऐसे में अब उनके घर का पालन-पोषण कौन करेगा. परिवार पूरी तरह से टूट चुका है. बिहारी लाल के बच्चे अभी छोटे हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई चल रही है. घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य खो जाने से परिवार की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है.

फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल, जहांगीरपुरी की मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या के सही कारण और तरीके का पता चलेगा.

दिल्ली में बढ़ता अपराध

यह घटना दिल्ली में बढ़ते अपराध का एक और उदाहरण है. राजधानी में छोटी-छोटी बातों पर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. लोगों में धैर्य की कमी और गुस्से पर काबू न रख पाना एक बड़ी समस्या बन गई है. मामूली विवाद भी खूनी संघर्ष में बदल जाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस को ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

छोटे अपराधों को नजरअंदाज करने से बड़ी घटनाएं होती हैं. इलाके में नियमित गश्त और अपराधियों पर नजर रखने से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है. साथ ही, तेज न्याय व्यवस्था भी जरूरी है ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिले.

समाज को भी करनी होगी भूमिका

समाज को भी ऐसी घटनाओं को रोकने में अपनी भूमिका निभानी होगी. युवाओं को संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाना जरूरी है. छोटी-छोटी बातों पर हिंसा करना कोई समाधान नहीं है. लोगों को एक-दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा और विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना होगा. यह घटना एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. पुलिस, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा.