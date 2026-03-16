Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बस मार्गों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत दिल्ली में निवास करने वाले पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब DTC और क्लस्टर बसों में बिना किराया दिए सफर का लाभ उठा सकेंगे. यह सुविधा ठीक उसी तरह लागू होगी जैसे वर्तमान में दिल्ली की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है.

समावेशी और संवेदनशील दिल्ली की दिशा में कदम

यह पहल रेखा गुप्ता सरकार की सामाजिक समावेशन, गरिमा और सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय को शहर में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है.

इससे उन्हें रोजमर्रा के काम, नौकरी या अन्य जरूरतों के लिए आने-जाने में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए लागू मुफ्त यात्रा योजना के समान ही व्यवस्था और तंत्र के तहत लागू की जाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और संवेदनशील दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ अवसरों और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मिल सके.

सरकार का मानना है कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है.

'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' योजना की शुरुआत

बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा के लिए 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' योजना की शुरुआत की थी. इस स्मार्ट कार्ड से दिल्ली की महिलाएं डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. इस कार्ड ने गुलाबी कागज के टिकट का स्थान लिया है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह पहल माताओं, बहनों और बेटियों के लिए यह एक बेहद सुविधाजनक व्यवस्था है. सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड शहर के विभिन्न केंद्रों पर मुफ्त में बनाया जा रहा है.