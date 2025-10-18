दिल्ली: द्वारका में बीच-बचाव कराने आए युवक की हत्या, चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट

द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने महज कुछ घंटों में सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है.

इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान, तेजराज जोशी उर्फ नेपाली (27 वर्ष) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली के मोहन गार्डन स्थित भगवती गार्डन एक्सटेंशन के जैन रोड में रह रहा था.

इलाज के दौरान युवक की मौत

डीसीपी अंकित सिंह के मुताबिक, 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी रात मोहन गार्डन इलाके में एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी. घायल युवक की पहचान मोहित (29) के रूप में हुई, जिसे गंभीर हालत में DDU अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान मोहित को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई.

इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी महेश नारायण की देखरेख और एसएचओ मोहन गार्डन मुकेश अंटिल के नेतृत्व में एसआई विद्याकर पाठक, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, राकेश, धर्मेंद्र, रमेश और हेतराम की जांच टीम का गठन किया गया.

झगड़े का बीच-बचाव करने पहुंचे युवक की मौत

घटना के चश्मदीद सुनील ने बताया कि वह अपने ई-रिक्शा से पोलो गार्डन रोड पर खड़ा था, तभी तेजराज नेपाली वहां पहुंचा और उससे झगड़ने लगा. जब मोहित वहां पहुंचा और बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने गुस्से में आकर मोहित पर चाकू से वार कर दिया. पेट में चाकू लगने से मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में दम तोड़ दिया.

पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. कई जगहों पर छापेमारी के बाद आखिरकार तेजराज नेपाली को मोहन गार्डन इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला.

उसके पास से वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया. साथ ही वारदात के वक्त आरोपी द्वारा पहने गए खून से सने कपड़े भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि झगड़े की असली वजह क्या थी.