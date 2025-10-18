हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद

दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद

Delhi Fire: दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में दोपहर करीब एक बजे भीषण आग लगी है. आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुँच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 18 Oct 2025 02:46 PM (IST)
नई दिल्ली स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई हैं. ये आग शनिवार दोपहर एक बजे के आसपास लगी. फायर ब्रिगेड को दो 1.22 बजे फोन कॉल आई, जिसके बाद दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. आग बुझाने की कोशिश की जा रही है. 

ये अपार्टमेंट संसद से कुछ दूरी पर ही बीडी बिशंभर दास मार्ग पर स्थित हैं. आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पर पहुंच गई और फिर आग बुझाने का शुरू किया गया. इस अपार्टमेंट में लोकसभा और राज्यसभा कई सांसद और उनका स्टाफ भी रहता है. 

दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद

घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. आग पर काबू पाने की बुझाने की कोशिश की जा रही है. इस आग को लेकर को आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे लगता है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जिसके बाद आग चार मंजिल तक फैल गई.  

ये आग कैसे लगी और इसकी वजह क्या है इसके लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है. ग़नीमत ये रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की ख़बर नहीं है. कुछ लोगों के आग में झुलसने की वजह से घायल होने की खबर है.  

ग्राउंड फ्लोर से तीसरी मंजिल तक फैली आग

इस इमारत में रहने वाले विनोद नाम के शख्स ने बताया कि वो आधा घंटा पहले ही अपने घर आए थे. उन्होंने दिवाली गिफ्ट रखा. इसके बाद वहां आग लगी है. विनोद ने कहा कि आग कैसे लगी ये साफ नहीं है. लेकिन अपार्टमेंट के बाहर पीडब्ल्यूडी का लकड़ी का सामान रखा हुआ था, शायद पटाखे की चिंगारी की वजह से ये आग लगी हो.

विनोद ने कहा कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी जिसके बाद आग तेज से फैली और तीसरी मंजिल पर उनके घर तक पहुंच गई. इस आग में उनकी बेटी और पत्नी भी झुलस गई हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उनकी एक बेटी घर के बाहर थी इसलिए वो बच गई. 

Published at : 18 Oct 2025 02:46 PM (IST)
