हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Fire: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद CTI की बड़ी मांग, होटल-रेस्टोरेंट की सुरक्षा जांच कराए दिल्ली सरकार

Delhi Fire: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद CTI की बड़ी मांग, होटल-रेस्टोरेंट की सुरक्षा जांच कराए दिल्ली सरकार

Malviya Nagar Hotel Fire: मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना के बाद CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली सरकार से सभी होटल, रेस्टोरेंट की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 04 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने की दर्दनाक घटना के बाद राजधानी समेत पूरे देश में शोक का माहौल है. इस हादसे में करीब 21 लोगों की मौत ने होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बीच व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली सरकार से सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है.

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर राजधानी के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मालवीय नगर में जिस रेस्टोरेंट में आग लगी, उसके पास फायर विभाग की एनओसी नहीं थी. इसके बावजूद वह संचालित हो रहा था, जो गंभीर लापरवाही का मामला है.

'सिर्फ मालिक नहीं, संबंधित अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई'

बृजेश गोयल ने सवाल उठाया कि जिस प्रतिष्ठान को केवल छह कमरों की अनुमति मिली थी, वहां 25 कमरे कैसे संचालित किए जा रहे थे. उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल रेस्टोरेंट मालिक ही नहीं, बल्कि फायर विभाग, एमसीडी और बिजली विभाग के वे अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने नियमों के उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई नहीं की. CTI ने इन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

CTI ने मुख्यमंत्री को आठ प्रमुख सुझाव भेजे हैं और कहा है कि यदि इन्हें दिल्ली के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.

Delhi Hotel Fire: 'मालवीय नगर अग्निकांड AAP की गलती', BJP सांसद ने कांग्रेस पर भी लगाए आरोप

किचन सुरक्षा को बनाया जाए सर्वोच्च प्राथमिकता

संगठन ने सुझाव दिया है कि सभी रेस्टोरेंट्स में तंदूर, डीप फ्रायर और गैस रेंज के ऊपर ऑटोमैटिक किचन फायर सिस्टम लगाया जाए. इसके अलावा एग्जॉस्ट हुड की हर तीन महीने में डीप क्लीनिंग, गैस लीक डिटेक्टर की स्थापना और प्रत्येक किचन स्टेशन पर फायर ब्लैंकेट तथा गीला तौलिया उपलब्ध होना चाहिए.

CTI ने कहा कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग आग की प्रमुख वजहों में शामिल हैं. ऐसे में सभी प्रतिष्ठानों में MCB और ELCB लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए. साथ ही हर छह महीने में वायरिंग की जांच और भारी विद्युत उपकरणों के लिए अलग बिजली लाइन सुनिश्चित की जानी चाहिए.

आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम अनिवार्य करने की मांग

संगठन ने सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित दूरी पर ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म लगाने की सिफारिश की है. वहीं बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के अनुरूप स्प्रिंकलर सिस्टम भी अनिवार्य करने की मांग की गई है.

CTI का कहना है कि सुरक्षा उपकरण तभी प्रभावी होते हैं जब उनका सही इस्तेमाल किया जाए. इसके लिए हर महीने मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए. कर्मचारियों को आग बुझाने, गैस सप्लाई बंद करने और ग्राहकों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए.

आपातकालीन निकास व्यवस्था हो मजबूत

संगठन ने प्रत्येक प्रतिष्ठान में कम से कम दो स्पष्ट निकास मार्ग, बैटरी बैकअप वाली इमरजेंसी लाइट, बिना ताले वाले आपातकालीन दरवाजे और प्रत्येक मंजिल पर ग्रीन एग्जिट साइन लगाने की सिफारिश की है. CTI ने सुझाव दिया है कि कारोबार बंद होने के बाद गैस का मुख्य वाल्व बंद करने, सभी विद्युत स्विच ऑफ करने और किचन में ज्वलनशील सामग्री न छोड़ने की नियमित जांच की जाए. साथ ही गैस सिलेंडरों को हवादार स्थान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो.

संगठन ने कहा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट के लिए फायर एनओसी प्राप्त करना और उसका समय-समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होना चाहिए. इसके अलावा फायर सेफ्टी ऑडिट और FSSAI से जुड़े सभी नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

इन सामान्य गलतियों से बचना होगा

CTI ने चेतावनी दी है कि किचन में दरवाजा बंद करके खाना बनाना, डस्टबिन में जलती सिगरेट या टिश्यू फेंकना, सजावट में ज्वलनशील सामग्री का उपयोग करना और फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसी जगह रखना जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल न हो सके, जैसी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं.

CTI का मानना है कि मालवीय नगर जैसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केवल जांच और कार्रवाई पर्याप्त नहीं है. राजधानी के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल में सख्त सुरक्षा मानकों को लागू करना समय की आवश्यकता है. संगठन ने दिल्ली सरकार से इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है.

मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा

Published at : 04 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Malviya Nagar News DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Fire: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद CTI की बड़ी मांग, होटल-रेस्टोरेंट की सुरक्षा जांच कराए दिल्ली सरकार
मालवीय नगर अग्निकांड के बाद CTI की बड़ी मांग, होटल-रेस्टोरेंट की सुरक्षा जांच कराए दिल्ली सरकार
दिल्ली NCR
Delhi Malviya Nagar Fire LIVE: मारे गए विदेशी नागरिकों के शव परिजनों को नहीं सौंपे जाएंगे, 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान
LIVE: मालवीय नगर अग्निकांड में मारे गए विदेशी नागरिकों के शव परिजनों को नहीं सौंपे जाएंगे, 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान
दिल्ली NCR
Explained: दूध के नए जादुई पैकेट का जुगाड़ क्या? कैसे कूड़े के ढेर से गायब होने पर लगेगी लगाम, दिल्ली में नहीं दिखेंगी पुरानी थैलियां
दूध के नए जादुई पैकेट का जुगाड़ क्या, कैसे दिल्ली में कूड़े के ढेर से गायब होने पर लगेगी लगाम?
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: घटना के 26 घंटे बाद पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, कई नेता अब भी 'गायब'
मालवीय नगर अग्निकांड: घटना के 26 घंटे बाद पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, कई नेता अब भी 'गायब'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
बिहार
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
इंडिया
'छापा डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर कॉल पर भिड़ गए थे शशि थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
'रेड डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर भिड़े थे थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली NCR
Explained: दूध के नए जादुई पैकेट का जुगाड़ क्या? कैसे कूड़े के ढेर से गायब होने पर लगेगी लगाम, दिल्ली में नहीं दिखेंगी पुरानी थैलियां
दूध के नए जादुई पैकेट का जुगाड़ क्या, कैसे दिल्ली में कूड़े के ढेर से गायब होने पर लगेगी लगाम?
जनरल नॉलेज
Delhi Malviya Nagar Fire: क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget