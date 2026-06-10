दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में एक और शख्स की मौत, विदेशी नागरिक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बी एंड बी होटल में हुए भीषण अग्निकांड में एक और घायल की मौत हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक मृतक एक विदेशी नागरिक था, जो हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया था. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बुधवार को उसने दम तोड़ दिया. इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है.

मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस लगातार हादसे की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है. इसी सिलसिले में रविवार को पुलिस गिरफ्तार किए गए होटल कर्मचारी केशव नेगी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी.

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अधिकारियों ने उससे मौके पर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली और यह समझने की कोशिश की कि आग किस वजह से लगी और इतनी तेजी से पूरे भवन में कैसे फैल गई. पुलिस का मानना है कि घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण करने और आरोपी से मौके पर पूछताछ करने से जांच में कई अहम सुराग मिल सकते हैं.

रसोइए केशव नेगी से पूछताछ जारी

जांच के दौरान पुलिस ने होटल में रसोइए के तौर पर काम करने वाले केशव नेगी को गिरफ्तार किया था. आग लगने के बाद से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय होटल में हालात कैसे थे और कहीं किसी की लापरवाही तो इस बड़े हादसे की वजह नहीं बनी.

प्रारंभिक जांच में इमारत के भीतर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आने की बात कही जा रही है. सूत्रों के अनुसार होटल में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था.

गिरफ्तार आरोपी केशव नेगी को शनिवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस दौरान पुलिस उससे हादसे के कारणों और जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. होटल मालिक लवकेश बजाज पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है.

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वहीं लंबे समय से फरार चल रहे होटल मैनेजर जय मिश्रा ने साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब होटल के अन्य कर्मचारियों और स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.