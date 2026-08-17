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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'मैं दिमागी नक्सली हूं और मुझे गर्व है', अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान

'मैं दिमागी नक्सली हूं और मुझे गर्व है', अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वह दिमागी नक्सली हैं, क्योंकि वह देशभक्त हैं और देश के खिलाफ अगर कोई कुछ करे तो वह सहन नहीं करेंगे. इसलिए उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 17 Aug 2026 03:05 PM (IST)
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स्वतंत्रा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक हिस्सा खूब चर्चा में है, जहां उन्होंने 'दिमागी नक्सली' का जिक्र किया है. पीएम मोदी द्वारा कहे गए इन दो शब्दों ने सियासी हलचल तेज कर दी है. उन्होंने कहा था, "हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं." इसपर अब अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. केजरीवाल ने खुद को ही 'दिमागी नक्सल' बताया और कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री के हिसाब से दिमागी नक्सल कौन हैं? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है. प्रधानमंत्री के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी-गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है. जो बिजली-पानी चाहता है, सीवर-ड्रेनेज चाहता है. अच्छी व्यवस्था चाहता है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है. प्रधानमंत्री के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो बीजेपी और पीएम से डरता नहीं है. जो विकसित भारत का सपना देखता है वह दिमागी नक्सली है."

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'भगत सिंह-अंबेडकर को भी दिमागी नक्सली बता देते PM'

भगत सिंह का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री उन्हें भी दिमागी नक्सली बता देते. आज अगर बाबासाहेब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उन्हें भी प्रधानमंत्री नहीं छोड़ते. उनको भी दिमागी नक्सली बोलते."

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल, आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है. अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या बोलेगा, तो केजरीवाल पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा. जय हिंद"

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 17 Aug 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News AAP
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