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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश, कार चालक फरार

Delhi News: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश, कार चालक फरार

Delhi Hit And Run Case: दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमले और 'हिट एंड रन' के मामले बढ़ रहे हैं. न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल को रॉन्ग साइड कार ने कुचलने की कोशिश की.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 10:23 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमले और 'हिट एंड रन' (Hit and Run) के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा और सनसनीखेज मामला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से सामने आया है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने कुचलने की कोशिश की. हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक कार समेत मौके से फरार हो गया.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के सराय जुलेना रेड लाइट की है. यहाँ ट्रैफिक हेड कांस्टेबल राहुल अपनी टीम के साथ ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान एक कार तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड से आती हुई दिखाई दी.

यातायात नियमों का उल्लंघन होता देख हेड कांस्टेबल राहुल ने चालक को कार रोकने का इशारा किया. लेकिन, रुकने के बजाय आरोपी चालक ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और सीधे हेड कांस्टेबल राहुल को जोरदार टक्कर मार दी.

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साथी पुलिसकर्मियों की बाल-बाल बची जान

इस खौफनाक हादसे में हेड कांस्टेबल राहुल बुरी तरह घायल हो गए. गनीमत यह रही कि उस समय घटनास्थल पर मौजूद उनके साथी HC साद बाबू खान और ASI असलम खान ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई और वे इस हादसे में बाल-बाल बच गए. हादसे के तुरंत बाद घायल पुलिसकर्मी राहुल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

CCTV खंगाल रही पुलिस, आरोपी की तलाश तेज

दिनदहाड़े खाकी पर हुए इस हमले के बाद स्थानीय पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है. पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फरार आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है.

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Published at : 10 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Hit And Run Delhi Traffic Police DELHI NEWS
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