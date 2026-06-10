दिल्ली मेट्रो के 3 नए रूट जल्द होंगे शुरू, 41 किमी बढ़ेगा नेटवर्क, लाखों यात्रियों को बड़ी राहत

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Metro: दिल्ली मेट्रो के 3 नए रूट जल्द होंगे शुरू, 41 किमी बढ़ेगा नेटवर्क, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के 3 नए रूट जल्द होंगे शुरू, 41 किमी बढ़ेगा नेटवर्क, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

Delhi Metro Expansion: दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए दिल्ली मेट्रो के तीन नए रूट जल्द ही शुरू होने वाले हैं. इससे मेट्रो नेटवर्क में 41 किमी की नई लंबाई जुड़ेगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 10 Jun 2026 07:32 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में मेट्रो विस्तार परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. अगर निर्माण कार्य तय समय पर पूरा हुआ तो वर्ष 2025 के अंत तक दिल्ली मेट्रो के तीन नए कॉरिडोर यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे. इन परियोजनाओं के शुरू होने से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा. साथ ही मेट्रो नेटवर्क में करीब 41 किलोमीटर की नई लंबाई भी जुड़ जाएगी.

मेट्रो के तीन नए रूट यात्रियों को देंगे बड़ी राहत

दिल्ली मेट्रो के जिन नए हिस्सों पर सबसे अधिक नजर है, उनमें मजेंटा लाइन का जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग विस्तार और गोल्डन लाइन का एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर शामिल हैं. मजेंटा लाइन के तहत कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक और मजलिस पार्क से आरके आश्रम मार्ग तक के सेक्शन पर काम तेजी से चल रहा है. इनके शुरू होने से पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली के लाखों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

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चौथे चरण की परियोजनाओं को मिली थी 2019 में मंजूरी

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की प्रमुख परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में स्वीकृति दी थी. उस समय मजलिस पार्क-मौजपुर, जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग और एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर को हरी झंडी मिली थी. बाद में मार्च 2024 में इसी चरण के तहत लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को भी मंजूरी प्रदान की गई. इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ लाइन को अब मजेंटा लाइन का हिस्सा बनाया जा चुका है.

मंजूरी के बाद भी कई कारणों से प्रभावित हुई थी रफ्तार

परियोजनाओं को केंद्र की स्वीकृति मिलने के बावजूद निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका था. पूर्व दिल्ली सरकार की मंजूरी में देरी और कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुई परिस्थितियों ने परियोजनाओं की गति को प्रभावित किया. हालांकि अब हालात सामान्य होने के बाद निर्माण एजेंसियों ने काम में तेजी ला दी है और कई हिस्सों पर तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है.

पिछले डेढ़ साल में कई नए सेक्शन हुए शुरू

जनवरी 2024 में जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी गई थीं. इसके बाद इस वर्ष 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंक लाइन के मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मजेंटा लाइन के दीपाली चौक-मजलिस पार्क सेक्शन का उद्घाटन किया था. इन परियोजनाओं के शुरू होने से पहले ही दिल्ली के कई इलाकों को नई मेट्रो सुविधाएं मिल चुकी हैं.

साल के अंत तक पूरा हो सकता है 17.58 किलोमीटर का महत्वपूर्ण विस्तार

मजेंटा लाइन के कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक और मजलिस पार्क से आरके आश्रम मार्ग तक लगभग 17.58 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है. उम्मीद जताई जा रही है कि यह पूरा सेक्शन वर्ष के अंत तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा. इसके शुरू होने से पूर्वी, पश्चिमी और मध्य दिल्ली के बीच यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी.

गोल्डन लाइन भी बदलेगी दिल्ली की कनेक्टिविटी की तस्वीर

दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन पर बन रहा एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर भी इस साल यात्रियों के लिए खोला जा सकता है. करीब 23.62 किलोमीटर लंबे इस रूट से दक्षिणी दिल्ली और एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच यात्रा का समय कम होगा. साथ ही कई प्रमुख इलाकों को पहली बार सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

41 किलोमीटर बढ़ेगा नेटवर्क, लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा

इन तीनों परियोजनाओं के शुरू होने के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में लगभग 41 किलोमीटर की नई लंबाई जुड़ जाएगी. इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी. आने वाले वर्षों में दिल्ली-एनसीआर की परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने में ये कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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Published at : 10 Jun 2026 07:31 PM (IST)
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