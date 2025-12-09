दिल्ली: पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की कोर्ट में पिटाई, चप्पल से पीटा

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की मंगलवार (9 दिसंबर) को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पिटाई कर दी गई. हालांकि ये हमला किसने और क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हुआ है.

राकेश किशोर ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में उनपर हमला किया. इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उनपर हमला होता है, इसके जवाब में वो हाथ चलाते हैं.

वीडियो में राकेश किशोर पीटने वाले शख्स से सवाल करते दिख रहे हैं, "तू कौन है, मुझे क्यों मार रहा है." इसके बाद राकेश किशोर नारा लगाते दिख रहे हैं, "सनातन धर्म की जय हो."

हमले का नहीं हुआ खुलासा

हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में किसी तरह की शिकायत नहीं दी गई है. वहीं दूसरी तरफ फिलहाल ये भी सामने नहीं आया है कि ये हमला राकेश किशोर पर क्यों और किसने किया है.

बताया था जान को खतरा

वहीं इससे पहले वकील राकेश किशोर ने दावा किया था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन ईश्वर मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा. उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस मेरे घर पर तैनात थी. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है. अभी भी मेरी जान को खतरा बना हुआ है. मैं सुरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता हूं.

पूर्व सीजेआई ने कर दिया था माफ

उधर, जूता फेंकने के मामले में पूर्व सीजेआई ने राकेश किशोर को माफ कर दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ने उदारता दिखाते हुए राकेश किशोर को माफ कर दिया है, इसलिए इस मामले को समाप्त माना जाएगा. हालांकि, अदालत ने ऐसे कृत्यों के महिमामंडन और भविष्य में रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार जारी रखने का संकेत दिया था.