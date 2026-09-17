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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई

'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई

कवि कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर शुभकामना संदेश लिखा है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 17 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर जारी है. इसी क्रम में कवि कुमार विश्वास ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम के साथ अपनी तस्वीर शेयर कुमार ने बधाई संदेश लिखा.

उन्होंने लिखा कि सुदीर्घ सामाजिक-जीवन व अनथक कर्मशीलता के जीवंत प्रतिमान, राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर अक्षर शुभकामनाएँ. भारत आपके माध्यम से विश्व-मंच पर अपनी अस्मिता को सदैव प्रांजल रखे, माँ वागीश्वरी से यही प्रार्थना है. जयतु भारत.

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इससे पहले पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बधाई दी. 

सीएम योगी, यूपी बीजेपी चीफ ने भी दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके नेतृत्व तथा जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की.

सीएम योगी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मोदी को मार्गदर्शक बताया और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की. उन्होंने कहा, '145 करोड़ भारतीयों के जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और स्वाभिमान का नया सवेरा लाने के अविराम राष्ट्रीय प्रयास के लिए समर्पित, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दूरदर्शी, 'नए भारत' के शिल्पी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.' उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्र प्रथम' के पवित्र संकल्प के लिए समर्पित आपका जीवन, कर्तव्यनिष्ठा और जनकल्याण विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रेरणा है. आपके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, सुशासन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है.' योगी ने मोदी के स्वास्थ और दीर्घायु होने के लिए भी प्रार्थना की. 

उप्र भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ जनसेवा को नई दिशा दी है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी की संवेदनशीलता और लोगों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके व्यक्तिगत जुड़ाव को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, 'मेरे जीवन की कई ऐसी यादें हैं जब प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता ने मुझे गहराई से भावुक किया. इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच भी 140 करोड़ भारतीयों और एक-एक कार्यकर्ता की भावनाओं को गहराई से समझने की उनकी क्षमता इस बात का प्रमाण है कि वे सच्चे 'प्रधान सेवक' हैं.' 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 17 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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