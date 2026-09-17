'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर जारी है. इसी क्रम में कवि कुमार विश्वास ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम के साथ अपनी तस्वीर शेयर कुमार ने बधाई संदेश लिखा.

उन्होंने लिखा कि सुदीर्घ सामाजिक-जीवन व अनथक कर्मशीलता के जीवंत प्रतिमान, राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर अक्षर शुभकामनाएँ. भारत आपके माध्यम से विश्व-मंच पर अपनी अस्मिता को सदैव प्रांजल रखे, माँ वागीश्वरी से यही प्रार्थना है. जयतु भारत.

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इससे पहले पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बधाई दी.

सीएम योगी, यूपी बीजेपी चीफ ने भी दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके नेतृत्व तथा जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की.

सीएम योगी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मोदी को मार्गदर्शक बताया और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की. उन्होंने कहा, '145 करोड़ भारतीयों के जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और स्वाभिमान का नया सवेरा लाने के अविराम राष्ट्रीय प्रयास के लिए समर्पित, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दूरदर्शी, 'नए भारत' के शिल्पी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.' उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्र प्रथम' के पवित्र संकल्प के लिए समर्पित आपका जीवन, कर्तव्यनिष्ठा और जनकल्याण विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रेरणा है. आपके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, सुशासन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है.' योगी ने मोदी के स्वास्थ और दीर्घायु होने के लिए भी प्रार्थना की.

उप्र भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ जनसेवा को नई दिशा दी है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी की संवेदनशीलता और लोगों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके व्यक्तिगत जुड़ाव को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, 'मेरे जीवन की कई ऐसी यादें हैं जब प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता ने मुझे गहराई से भावुक किया. इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच भी 140 करोड़ भारतीयों और एक-एक कार्यकर्ता की भावनाओं को गहराई से समझने की उनकी क्षमता इस बात का प्रमाण है कि वे सच्चे 'प्रधान सेवक' हैं.'