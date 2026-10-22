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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRइन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन गिरफ्तार, त्रिपुरा के युवक पर की थी नस्लीय टिप्पणी

इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन गिरफ्तार, त्रिपुरा के युवक पर की थी नस्लीय टिप्पणी

आमिर शौकीन घर से फरार हो गया था. वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था. सदर बाजार पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से उसे गिरफ्तार किया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 22 Oct 2026 07:49 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया है. त्रिपुरा के युवक पर उसने नस्लीय टिप्पणी की थी. दिल्ली की सदर बाजार थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. पुलिस ने आज स्वतः सज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था. आमिर शौकीन घर से फरार था. दोपहर को उसकी लोकेशन शाहदरा में मिली थी. वो लगातार लोकेशन बदल रहा था. शाम में सदर बाजार पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से उसे दबोच लिया. 

इस मामले में त्रिपुरा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है. त्रिपुरा पुलिस सदर बाजार थाने जाएगी जहां से आमिर शौकीन की कस्टडी दिल्ली पुलिस से लेगी. उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए पुलिस कोर्ट में पेश करेगी. पुलिस के मुताबिक आमिर शौकीन ने 1 महीने पहले ये विवादित वीडियो बनाया था.

आमिर ने मांगी माफी

आमिर की नस्लीय टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. वीडियो वायरल होने के बाद आमिर ने माफी मांग ली. उसने कहा, "मैंने हंसी-मजाक वाला वीडियो बनाया था. लेकिन इससे अगर त्रिपुरा के किसी भी भाई को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं. मेरे से गलती हुई है. मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं. मुझे दिल से माफ कर दें. मैं लिखित में भी दे दूंगा कि मुझसे गलती हुई है. मेरी मंशा किसी को आहत करना नहीं थी. मैंने वीडियो डिलीट कर दी. मैंने 2000 से ज्यादा वीडियो बनाई लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाया. हिंदू-मुसलमान सभी समुदाय को साथ लेकर चला हूं. मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया."

 
 
 
 
 
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आमिर के भाई ने क्या कहा?

इससे पहले आमिर शौकीन के बड़े भाई ने मीडिया से बातचीत की थी. उन्होंने कहा था, "बदकिस्मती से बड़े भाई हैं लेकिन हम उससे बात भी नहीं करते. खानदान में उससे कोई मिलता भी नहीं है. हमारे हिसाब से उसका व्यवहार ठीक नहीं है." बड़े भाई ने बताया कि आमिर ने उनके साथ भी मारपीट कर चुका है. 

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Published at : 22 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
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