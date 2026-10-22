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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: MCD में AAP और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामा, मेयर क्या बोले?

दिल्ली: MCD में AAP और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामा, मेयर क्या बोले?

एमसीडी में हंगामे को लेकर मेयर प्रवेश वाही ने AAP के पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 08:23 PM (IST)
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दिल्ली के सिविक सेंटर में गुरुवार (22 अक्टूबर) को नगर निगम सदन की बैठक के दौरान विकास फंड और प्रदूषण को लेकर जमकर हंगामा हुआ. आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि माइक खींचने, पानी और फाइलें फेंकने के आरोप लगे. हालात बिगड़ने पर मार्शल महापौर प्रवेश वाही को सुरक्षित बाहर ले गए. बैठक के बाद महापौर ने AAP पार्षदों पर सदन में हंगामा करने का आरोप लगाया और कहा कि मामले को कार्रवाई के लिए निगम की अनुशासन समिति के पास भेज दिया गया है.

सदन में पार्षदों को मिलने वाले विकास फंड को लेकर भी खूब बहस हुई. AAP पार्षदों का आरोप है कि सात महीने बीतने के बाद भी दो करोड़ रुपये के घोषित फंड में से सिर्फ 50 लाख रुपये ही मिले हैं. उन्होंने कहा कि दिवाली नजदीक है, लेकिन बाकी पैसे कब मिलेंगे, इसे लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया जा रहा.

जनता के काम के लिए मिलने वाला पैसा कोई एहसान नहीं- AAP

मेयर प्रवेश वाही ने त्योहारों को देखते हुए सभी पार्षदों को अपने इलाके में विकास कार्य कराने के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की. हालांकि, AAP पार्षद इससे संतुष्ट नहीं हुए. उनका कहना था कि जनता के काम कराने के लिए मिलने वाला पैसा कोई एहसान नहीं है. इसी मुद्दे पर सदन में विवाद बढ़ गया.

प्रदूषण पर चर्चा के दौरान बढ़ा हंगामा

महापौर कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सदन में दिल्ली के प्रदूषण और सफाई व्यवस्था पर आधे घंटे की चर्चा होनी थी. त्योहारों से पहले सफाई के इंतजाम बेहतर करने को लेकर भी फैसले लिए जाने थे. महापौर ने आरोप लगाया कि AAP पार्षदों ने हंगामा करके चर्चा नहीं होने दी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

हंगामे के दौरान माइक खींचने, पानी और फाइलें फेंकने के आरोप लगे. महापौर ने यह भी आरोप लगाया कि सदन में गर्म चाय उछाली गई. हालात बिगड़ने पर मार्शल उन्हें सुरक्षित बाहर ले गए.

कांग्रेस पार्षद से बहस पर भी विवाद

महापौर प्रवेश वाही ने आरोप लगाया कि AAP पार्षदों ने कांग्रेस की एक महिला पार्षद पर गलत टिप्पणी की. वहीं, AAP पार्षदों का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद ने उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया. AAP ने भाजपा और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया. महापौर ने कहा कि सदन में बोलने के लिए तय नियमों का पालन किया जा रहा था. ऐसे में पार्षदों को हंगामा करने के बजाय चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था.

त्योहारों पर सफाई के लिए बढ़ेंगे इंतजाम

दिवाली, छठ पूजा और भैया दूज के दौरान दिल्ली में सफाई बेहतर रखने के लिए नगर निगम अगले तीन महीने तक 2,500 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की सेवाएं लेगा. महापौर के मुताबिक, इससे कचरा उठाने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में 1,500 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है. उनके मुताबिक, नियमित होने के बाद इन कर्मचारियों का वेतन 18,500 रुपये से बढ़कर करीब 50,000 रुपये महीने तक पहुंच गया है.

यमुना की सफाई और गोबर से गैस बनाने की योजना

महापौर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6,600 मीट्रिक टन गोबर से गैस बनाने की योजना को मंजूरी दी है और इसे सदन में पास कर दिया गया.
महापौर के मुताबिक, हंगामे के बावजूद सदन में जनता से जुड़े कई प्रस्ताव पास किए गए.

हंगामे की जांच करेगी अनुशासन समिति

महापौर कार्यालय के मुताबिक, सदन में हुए हंगामे और नियमों के उल्लंघन के मामले को निगम की अनुशासन समिति के पास भेज दिया गया है. महापौर ने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 22 Oct 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
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