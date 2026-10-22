दिल्ली-वाराणसी रूट पर अब चलेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, कब से शुरू?

वाराणसी से नई दिल्ली के बीच रातभर के सफर को आसान बनाने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द पटरी पर उतर सकती है. जानकारी के मुताबिक, 31 अक्टूबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस प्रीमियम ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं. ट्रेन नंबर 27421/27422 के शेड्यूल और टाइम टेबल की जानकारी भी सामने आ गई है. खास बात यह है कि यात्री रात में ट्रेन पकड़कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. दोनों शहरों के बीच यात्रा में करीब 8 घंटे का समय लगेगा.

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी. नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन शुक्रवार को नहीं चलेगी, जबकि वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन शनिवार को संचालित नहीं होगी. नई दिल्ली से ट्रेन रात 9:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वहीं, वाराणसी से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रात 8:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:55 बजे राजधानी पहुंचेगी. वाराणसी के अलावा प्रयागराज और कानपुर के यात्रियों को भी दिल्ली आने-जाने के लिए रात की यात्रा का विकल्प मिलेगा.

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वाराणसी से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का टाइम टेबल

ट्रेन नंबर 27421 वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलेगी. रास्ते में प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर इसका ठहराव निर्धारित है. छिपियाना बुजुर्ग से ट्रेन गुजरेगी.

वाराणसी: रात 8:50 बजे प्रस्थान.

प्रयागराज: रात 10:35 बजे आगमन, 10:40 बजे प्रस्थान.

कानपुर सेंट्रल: रात 12:40 बजे आगमन, 12:45 बजे प्रस्थान.

छिपियाना बुजुर्ग: सुबह 5:10 बजे पासिंग.

नई दिल्ली: सुबह 5:55 बजे आगमन.

दिल्ली से वाराणसी लौटने का समय

ट्रेन नंबर 27422 नई दिल्ली से वाराणसी के लिए संचालित होगी. इस दिशा में भी यात्रियों को रात में सफर करने और सुबह पहुंचने की सुविधा मिलेगी.

नई दिल्ली: रात 9:40 बजे प्रस्थान.

छिपियाना बुजुर्ग: रात 10:20 बजे पासिंग.

कानपुर सेंट्रल: रात 2:25 बजे आगमन, 2:30 बजे प्रस्थान.

प्रयागराज: सुबह 4:45 बजे आगमन, 4:50 बजे प्रस्थान.

वाराणसी: सुबह 6:45 बजे आगमन.

अलीगढ़ को भी इस ट्रेन के संभावित ठहरावों में शामिल किए जाने की चर्चा है. हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में अलीगढ़ में ट्रेन के रुकने को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है.

16 एसी कोच और करीब 823 यात्रियों की क्षमता

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 आधुनिक एलएचबी एसी कोच होंगे. इनमें एक फर्स्ट एसी, चार सेकंड एसी और 11 थर्ड एसी कोच शामिल होंगे. ट्रेन की कुल यात्री क्षमता करीब 823 बताई गई है. ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव वाराणसी में किया जाएगा. इसके अलावा, रास्ते में प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर पानी भरने की व्यवस्था होगी.

रेल मंत्री दिखा सकते हैं स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी

जानकारी के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 31 अक्टूबर को वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ तीन अन्य ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं. इनमें बनारस सिटी-प्रयागराज रामबाग मेमू ट्रेन, बनारस सिटी-राजा तालाब मेमू ट्रेन और वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं. नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रात में सफर करने का एक और विकल्प मिल जाएगा.

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