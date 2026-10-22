Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-वाराणसी रूट पर अब चलेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, कब से शुरू?

दिल्ली-वाराणसी रूट पर अब चलेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, कब से शुरू?

वाराणसी से नई दिल्ली के बीच रातभर के सफर को आसान बनाने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द पटरी पर उतर सकती है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 31 अक्टूबर को इस प्रीमियम ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 22 Oct 2026 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी से नई दिल्ली के बीच रातभर के सफर को आसान बनाने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द पटरी पर उतर सकती है. जानकारी के मुताबिक, 31 अक्टूबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस प्रीमियम ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं. ट्रेन नंबर 27421/27422 के शेड्यूल और टाइम टेबल की जानकारी भी सामने आ गई है. खास बात यह है कि यात्री रात में ट्रेन पकड़कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. दोनों शहरों के बीच यात्रा में करीब 8 घंटे का समय लगेगा.

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी. नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन शुक्रवार को नहीं चलेगी, जबकि वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन शनिवार को संचालित नहीं होगी. नई दिल्ली से ट्रेन रात 9:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वहीं, वाराणसी से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रात 8:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:55 बजे राजधानी पहुंचेगी. वाराणसी के अलावा प्रयागराज और कानपुर के यात्रियों को भी दिल्ली आने-जाने के लिए रात की यात्रा का विकल्प मिलेगा.

इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन गिरफ्तार, त्रिपुरा के युवक पर की थी नस्लीय टिप्पणी

वाराणसी से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का टाइम टेबल

ट्रेन नंबर 27421 वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलेगी. रास्ते में प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर इसका ठहराव निर्धारित है. छिपियाना बुजुर्ग से ट्रेन गुजरेगी. 

वाराणसी: रात 8:50 बजे प्रस्थान.
प्रयागराज: रात 10:35 बजे आगमन, 10:40 बजे प्रस्थान.
कानपुर सेंट्रल: रात 12:40 बजे आगमन, 12:45 बजे प्रस्थान.
छिपियाना बुजुर्ग: सुबह 5:10 बजे पासिंग.
नई दिल्ली: सुबह 5:55 बजे आगमन.

दिल्ली से वाराणसी लौटने का समय

ट्रेन नंबर 27422 नई दिल्ली से वाराणसी के लिए संचालित होगी. इस दिशा में भी यात्रियों को रात में सफर करने और सुबह पहुंचने की सुविधा मिलेगी.
नई दिल्ली: रात 9:40 बजे प्रस्थान.
छिपियाना बुजुर्ग: रात 10:20 बजे पासिंग.
कानपुर सेंट्रल: रात 2:25 बजे आगमन, 2:30 बजे प्रस्थान.
प्रयागराज: सुबह 4:45 बजे आगमन, 4:50 बजे प्रस्थान.
वाराणसी: सुबह 6:45 बजे आगमन.

अलीगढ़ को भी इस ट्रेन के संभावित ठहरावों में शामिल किए जाने की चर्चा है. हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में अलीगढ़ में ट्रेन के रुकने को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है.

16 एसी कोच और करीब 823 यात्रियों की क्षमता

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 आधुनिक एलएचबी एसी कोच होंगे. इनमें एक फर्स्ट एसी, चार सेकंड एसी और 11 थर्ड एसी कोच शामिल होंगे. ट्रेन की कुल यात्री क्षमता करीब 823 बताई गई है. ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव वाराणसी में किया जाएगा. इसके अलावा, रास्ते में प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर पानी भरने की व्यवस्था होगी. 

रेल मंत्री दिखा सकते हैं स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी

जानकारी के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 31 अक्टूबर को वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ तीन अन्य ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं. इनमें बनारस सिटी-प्रयागराज रामबाग मेमू ट्रेन, बनारस सिटी-राजा तालाब मेमू ट्रेन और वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं. नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रात में सफर करने का एक और विकल्प मिल जाएगा.

'लोकतंत्र में रिजीम चेंज की मांग गलत नहीं', नेहा बोरा की याचिका पर कल आएगा फैसला

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Sleeper Vande Bharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD में AAP और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामा, मेयर क्या बोले?
दिल्ली: MCD में AAP और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामा, मेयर क्या बोले?
दिल्ली NCR
इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन गिरफ्तार, त्रिपुरा के युवक पर की थी नस्लीय टिप्पणी
इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन गिरफ्तार, त्रिपुरा के युवक पर की थी नस्लीय टिप्पणी
दिल्ली NCR
दिल्ली में 10 जनवरी से शुरू होगा जनगणना का 2nd फेज, जानें डिटेल
दिल्ली में 10 जनवरी से शुरू होगा जनगणना का 2nd फेज, जानें डिटेल
दिल्ली NCR
'लोकतंत्र में रिजीम चेंज की मांग गलत नहीं', नेहा बोरा की याचिका पर कल आएगा फैसला
'लोकतंत्र में रिजीम चेंज की मांग गलत नहीं', नेहा बोरा की याचिका पर कल आएगा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायण इवेंट में रणबीर ने मांगी माफी, जानिए क्या थी उनकी गलती? (22.10.26)
Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जानवरों में पाया जाने वाला वायरस पहली बार इंसान में मिला, हुई मौत, WHO चीफ ने किया अलर्ट
जानवरों में पाया जाने वाला वायरस पहली बार इंसान में मिला, हुई मौत, WHO चीफ ने किया अलर्ट
बिहार
MLC चुनाव: अनंत सिंह से सूरजभान तक, किस कैंडिडेट के समर्थन में कौन बाहुबली?
MLC चुनाव: अनंत सिंह से सूरजभान तक, किस कैंडिडेट के समर्थन में कौन बाहुबली?
इंडिया
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
बॉलीवुड
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
इंडिया
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
नौकरी
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
विश्व
‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget