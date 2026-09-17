गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?

अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि वह अजीत भारती की याचिका पर आदेश जारी करेंगे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Sep 2026 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सदस्य चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि आरोपी द्वारा कथित तौर पर कहे गए शब्द सीधे तौर पर एक खास जाति का अपमान करते हैं. आजाद के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कथित टिप्पणियां अपमानजनक हैं और इरादतन की गई थीं.

हालांकि, भारती के वकील ने यह कहते हुए राहत प्रदान करने का अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) मौजूदा मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें इरादतन अपमानित या बेइज्जती नहीं की गई है और यूट्यूबर की टिप्पणियों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें वे की गई थीं.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जज जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि वह भारती की याचिका पर आदेश जारी करेंगे.

सरकारी वकील ने क्या कहा?

सरकारी वकील ने दलील दी कि भारती ने कथित तौर पर ये शब्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहे थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि यह बंद कमरे में कहा गया था. उन्होंने दलील दी कि एससी/एसटी अधिनियम लागू करने के लिए हर जरूरी चीज यहां मौजूद है, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती.

अदालत ने पुलिस से पूछा कि भारती को जांच में शामिल होने के लिए कितने नोटिस भेजे गए.

न्यायाधीश ने कहा, 'उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया? क्यों? हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आपको जरूरत है या नहीं?'

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) को आरोपी का पता दो दिन पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिला, और इसलिए वह उन्हें कोई नोटिस नहीं भेज पाए.

भारती के वकील ने क्या दलील दी?

भारती के वकील ने दलील दी कि जाति का जिक्र करने मात्र से (एससी/एसटी अधिनियम के तहत) मामला नहीं बन जाता, जब तक कि इसके पीछे उक्त व्यक्ति को जाति के आधार पर अपमानित या नीचा दिखाने का इरादा न हो.

उन्होंने कहा कि आजाद के बारे में भारती की टिप्पणी सोशल मीडिया पर हुई तीखी बहस के संदर्भ में थी और यूट्यूबर का इरादा सांसद को उनकी जाति के कारण निशाना बनाना नहीं था.

उन्होंने कहा कि भारती ने जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ गंभीर उकसावे का जवाब दिया था.

मामले की सुनवाई कर रही यहां की एक अदालत द्वारा सात सितंबर को इस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद भारती ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

क्या हैं चंद्रशेखर आजाद के आरोप?

भीम आर्मी के प्रमुख आजाद ने दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि भारती ने सोशल मीडिया पर उनके विरूद्ध और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों एवं डॉ भीम राव आंबेडकर के खिलाफ जातिसूचक, अपमानजनक और नीचा दिखाने वाली टिप्पणी की.

प्राथमिकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उसके समक्ष मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध का मामला बनता है, जो आरोपी को अग्रिम जमानत देने से रोकता है.

Published at : 17 Sep 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Chandra Shekhar Azad DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई
'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई
दिल्ली NCR
मुंडका से BJP विधायक पर FIR दर्ज, दलित मंडल अध्यक्ष ने लगाए मारपीट का आरोप
मुंडका से BJP विधायक पर FIR दर्ज, दलित मंडल अध्यक्ष ने लगाए मारपीट का आरोप
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को फटकार
सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को फटकार
दिल्ली NCR
PM मोदी के जन्मदिन पर किरण बेदी ने कहा- ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ रहा देश
PM मोदी के जन्मदिन पर किरण बेदी ने की तारीफ, दिया खास संदेश
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RSS कार्यालय पर बम हमले से जुड़े केस में ED की रेड, चार राज्यों में एक्शन
RSS कार्यालय पर बम हमले से जुड़े केस में ED की रेड, चार राज्यों में एक्शन
दिल्ली NCR
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध
इंडिया
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
बॉलीवुड
पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'उनका ध्यान लोगों के लिए कुछ करने पर रहता है'
पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'वे बाकी नेताओं से अलग हैं'
क्रिकेट
बिना एक भी गेंद खेले बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा, कैसे हुआ ये कमाल?
बिना एक भी गेंद खेले बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा, कैसे हुआ ये कमाल?
इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
इंडिया
PM मोदी ने 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का किया उद्घाटन, 52 देशों ने लिया भाग
PM मोदी ने 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का किया उद्घाटन, 52 देशों ने लिया भाग
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget