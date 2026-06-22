अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के दावों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे रामलला के दर्शन करने जाएंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी थी कि आगामी शुक्रवार (26 जून) को वे अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु श्रीराम के दर्शन करेंगे. अब दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस मामले पर केजरीवाल पर तंज कसा है.

अरविंद केजरीवाल के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा "शुक्रवार को जाएंगे? जुमे की नमाज के पहले या उसके बाद?" कपिल मिश्रा का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

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अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया था कि वह राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से बेहद दुखी हैं. हर सनातनी दुखी है. इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि शुक्रवार को रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे.

क्या है राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला?

समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले दावा किया था कि अयोध्या स्थित राम मंंदिर के चढ़ावे में गबन हो रहा है. इसके बाद बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इसके बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा था. मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर कथित चंदा चोरी में जांच के निर्देश दिए थे. एसआईटी जल्द ही जांच के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम योगी को पेश कर सकती है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों के बीच लखनऊ के एक जौहरी ने दावा किया कि उन्हें मंदिर को दान में दिए गए तीन किलोग्राम वजनी चांदी के दीपक और चांदी की अन्य वस्तुओं की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि चांदी को विधिवत पूजा के बाद ट्रस्ट कार्यालय में सौंपा गया था और इसकी रसीद भी दी गई थी, हालांकि तीन किलो चांदी की कोई रसीद उन्हें नहीं मिली. उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि भूमिपूजन के दौरान यह सामग्री स्थापित नहीं की गई. संभवतः प्रोटोकॉल कारणों से ऐसा हुआ होगा.

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