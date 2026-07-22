राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के लिए CRPF की 20 और कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है. ये सभी फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की हैं और इन्हें पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है. मंगलवार रात को ही इन्हें राष्ट्रीय राजधानी में तुरंत तैनात करने का आदेश दिया था. यह फैसला गृह मंत्रालय ने किया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि CJP के विरोध-प्रदर्शनों, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शनों और संसद के चल रहे सत्र को देखते हुए दिल्ली में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए कोलकाता से CRPF की कुल 20 कंपनियों को एयरलिफ़्ट करके दिल्ली लाया जा रहा है.

हिंसक झड़पों के बीच जरूरी था ये फैसला- अधिकारी

उन्होंने कहा कि हाल के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक झड़पों की कई घटनाओं की वजह से यह तुरंत तैनाती जरूरी हो गई थी. उन्होंने बताया कि ये कंपनियाँ कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के लिए वहाँ तैनात की गई थीं और राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा गया था.

CRPF की एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं. अधिकारियों के अनुसार, केंद्र ने दिल्ली पुलिस को CRPF और उसकी खास एंटी-रायट यूनिट रैपिड एक्शन फ़ोर्स (RAF) की लगभग 30 कंपनियाँ उपलब्ध कराई हैं, ताकि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन और 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए जा सकें.