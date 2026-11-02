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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में होने वाले MCD चुनाव पर JDU का ऐलान, बता दिया आगे का प्लान

दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव पर JDU का ऐलान, बता दिया आगे का प्लान

जदयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने राहुल गांधी के विरोध-प्रदर्शनों पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से गंभीर राजनीति संभव नहीं है. वह अब रामलीला या मनोरंजन आयोजनों की शुरुआत करें.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Nov 2026 10:39 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. सोमवार (02 नवंबर) को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में JDU के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने राहुल गांधी के विरोध-प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस इस जन्म में सरकार नहीं बना सकती, इसलिए राहुल गांधी को 'मॉक ड्रिल' से ही संतोष कर लेना चाहिए.

JDU प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर कटाक्ष करते हुए कहा, "राहुल गांधी से तथ्यगत और गंभीर राजनीति संभव नहीं है. मेरी सलाह है कि वह अब रामलीला या मनोरंजन आयोजनों की शुरुआत करें, ताकि कम से कम जनता का मनोरंजन तो हो सके, क्योंकि देश की जनता आज उन्हें उपहास के पात्र से अधिक कुछ नहीं समझती. इस मॉक ड्रिल के बाद उन्हें अपने आवास पर ही मासिक वेतन पर लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और अपने शिल्प सलाहकारों को बहाल कर लेना चाहिए."

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NDA गठबंधन का फिजूल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं- शैलेंद्र कुमार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रसिद्ध फिल्म संवाद का हवाला देते हुए JDU नेता शैलेंद्र कुमार ने कहा, "कांग्रेस का हाल 'रीबॉक नहीं तो रीबुक ही सही' जैसा है. एनडीए गठबंधन का ऐसी फिजूल की बातों और नौटंकियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमारा ध्यान दिन-रात जनता की भलाई और सेवा पर केंद्रित है.''

MCD चुनावों को लेकर JDU की रणनीतियों का भी खुलासा

इस दौरान आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनावों को लेकर JDU की रणनीतियों का भी खुलासा किया गया. शैलेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन के तहत JDU आगामी एमसीडी चुनाव में 70 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी. उन्होंने बताया केंद्र में बीजेपी और JDU के सहयोग से चल रही एनडीए सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को दिल्ली के ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

उन्होंने ये भी कहा कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन स्तर पर क्षेत्रवार अधिकारियों की तैनात की जा चुकी है. संबंधित वार्डों में प्रारंभिक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है और कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं.

'दिल्ली की जनता विपक्ष के भ्रामक बयानों से ऊब चुकी'

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव विकास श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली की जनता अब विपक्ष के भ्रामक और अनर्गल बयानों से ऊब चुकी है और विकासोन्मुख एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है. इस अवसर पर JDU के प्रधान महासचिव राहुल मिश्र, महासचिव विकास श्रीवास्तव, महासचिव सर्वेश कश्यप सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

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Published at : 02 Nov 2026 10:27 PM (IST)
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