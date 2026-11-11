96 घंटे में 7 मर्डर से दहली दिल्ली! कहीं पटाखों पर तो कहीं रंजिश में हत्या

दिल्ली में पिछले 96 घंटों के दौरान हत्या की सात वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहीं बुलेट के साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकालने से रोकने पर एक दिव्यांग की जान ले ली गई, तो कहीं मोबाइल फोन, पुरानी रंजिश और पटाखे फोड़ने जैसे मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गए. चाकू, लोहे की रॉड और ईंटों से किए गए हमलों में किशोरों से लेकर युवाओं तक को निशाना बनाया गया.

सात हत्याओं ने दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और अपराधियों के मन में पुलिस के खौफ को लेकर बहस छेड़ दी है. इन वारदातों की वजहें अलग-अलग हैं, लेकिन अहम बात जो सभी में कॉमन है वह है, मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवादों का अंजाम हत्या तक पहुंच रहा है. कई मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ घटनाओं में संदिग्धों की तलाश और जांच जारी है.

दिवाली की रात शोर का विरोध करने पर दिव्यांग की हत्या

दिल्ली के निहाल विहार में दिवाली की रात एक ऐसी घटना हुई, जिसने त्योहार की खुशियों के बीच हिंसा की भयावह तस्वीर सामने रख दी. घर के बाहर बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पटाखों जैसी तेज आवाज निकालने और गाली-गलौज करने का विरोध करने पर 39 वर्षीय देवेंद्र सिंह उर्फ हनी को अपनी जान गंवानी पड़ी.

पुलिस के मुताबिक, देवेंद्र पेशे से कारपेंटर थे और निहाल विहार में अपनी बुजुर्ग मां, पत्नी तथा दो बच्चों के साथ रहते थे. रविवार रात तीन लोग बुलेट के साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकाल रहे थे. इस दौरान वे अपशब्द भी बोल रहे थे. देवेंद्र ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो आरोपियों ने उन पर लात-घूंसों से हमला कर दिया.

मारपीट के बाद आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो हमलावर मौके से फरार हो गए. देवेंद्र की शिकायत पर निहाल विहार थाना पुलिस ने शुरुआत में हत्या के प्रयास की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. सोमवार को उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी. जांच में सामने आया कि नामजद आरोपी पारस पहले देवेंद्र का पड़ोसी था, लेकिन हाल ही में वह तीन गलियां छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा था. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. मृतक की बहन विदेश में रहती हैं. उनके दिल्ली पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

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पटाखे फोड़ने पर विवाद, लड़के को लोहे की रॉड से पीटा

आनंद पर्वत के पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर इलाके में भी पटाखों को लेकर शुरू हुआ विवाद एक किशोर की मौत की वजह बन गया. सोमवार, 9 नवंबर को दो किशोरों के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर कहासुनी हुई. कुछ ही देर में विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. आरोप है कि इसी दौरान एक किशोर के पिता ने बीच में दखल देते हुए दूसरे किशोर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

चोट इतनी गंभीर थी कि घायल को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर आनंद पर्वत थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने इस मामले में एक किशोर समेत दो आरोपियों को पकड़ लिया है. पकड़े गए आरोपियों में मुन्ना (42), निवासी पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर की पहचान हुई है.

मां का मोबाइल वापस मांगने पर चाकू से हत्या

वजीराबाद में मोबाइल फोन को लेकर हुआ विवाद एक किशोर की जान पर भारी पड़ गया. यहां 16 वर्षीय लड़के की उसके ही दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी.पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. कुछ दिन पहले किशोर आरोपी की मां का मोबाइल फोन अपने पास ले गया था.

आरोपी लगातार उससे फोन वापस मांग रहा था. शनिवार और रविवार की दरमियानी रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हुआ. बातचीत और कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने किशोर पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल किशोर की मौत हो गई. पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नरेला में रंजिश ने ली 25 वर्षीय बृजेश की जान

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 25 वर्षीय बृजेश बाली की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. बृजेश जेजे कॉलोनी में अपनी मां, बहन और बड़े भाई राजेश के साथ रहता था. वह प्राइवेट नौकरी करता था. पुलिस को सुबह करीब 3:45 बजे ई ब्लॉक स्थित दोलक वाली मस्जिद के पास अकरम चाय वाले के नजदीक चाकू से हमला किए जाने की पीसीआर कॉल मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो गली में खून फैला हुआ था.

क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. जांच में पता चला कि बृजेश के बड़े भाई राजेश ने उसे छोटे हाथी वाहन से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया था. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद उसे घर ले आया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दोबारा राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया.

बृजेश के भाई के मुताबिक, रात करीब साढ़े तीन बजे वह किसी काम से घर से बाहर गया था. कुछ देर बाद सूचना मिली कि उसे चाकू मार दिया गया है. जब वह मौके पर पहुंचा तो बृजेश के पेट से अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं. वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया. इस मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई. सीसीटीवी फुटेज में बृजेश पेट पकड़कर घर की तरफ भागता दिखाई दिया था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

दिवाली के कपड़े खरीदने निकला था शिवम, हत्या

नंद नगरी के सुंदर नगरी इलाके में 19 वर्षीय शिवम की हत्या ने एक परिवार की दिवाली की खुशियां छीन लीं. शिवम शनिवार रात त्योहार के लिए कपड़े खरीदने घर से निकला था, लेकिन रास्ते में उसका सामना तीन युवकों से हो गया. करीब दो महीने पहले भी उनका शिवम से विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे घेर लिया और कहासुनी के बाद चाकू से हमला कर दिया. जान बचाने के लिए शिवम वहां से भागा, लेकिन हमलावरों ने पीछा किया और उस पर कई वार किए. परिजन उसे गंभीर हालत में राजीव गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

नंद नगरी थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर राज (19), चेतन (20) और कैफ (19) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं का पता लगाया जा सके.

लालबाग में 23 वर्षीय युवक की हत्या

लाल बाग इलाके में सोमवार को आपसी विवाद के दौरान 23 वर्षीय राहुल की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक, राहुल अपने साथियों करण और प्रियांशु उर्फ लकी के साथ पीएनबी, गुजरांवाला टाउन पहुंचा था. इसके बाद तीनों लाल बाग इलाके में गए. वहां उनकी मुलाकात तीन-चार अन्य युवकों से हुई. किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. इस दौरान राहुल की बाईं जांघ में चोट आई. उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके. पुलिस ने जांच के दौरान अजय उर्फ बेस्टो (18) और दिक्षुआ उर्फ अमन नाम के दो युवकों की पहचान की है.

पुलिस के अनुसार, दोनों पहले नाबालिग रहते हुए भी आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं. फिलहाल इस हत्या में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है. वारदात के बाद क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस विवाद की असली वजह पता लगाने के साथ-साथ अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

बेटे को ससुराल छोड़ने गया युवक, नाबालिगों ने ईंट से किया हमला

शाहबाद डेयरी इलाके में 20 वर्षीय युवक मोनू की हत्या का मामला भी सामने आया है. वह अपने बेटे को ससुराल छोड़ने गया था. आरोप है कि इसी दौरान घर के बाहर चार-पांच नाबालिगों ने उस पर चाकू और ईंट से हमला कर दिया. पुलिस को रात करीब 3:15 बजे मोनू पर जानलेवा हमले की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो वह ससुराल के घर से कुछ दूरी पर खून से लथपथ हालत में पड़ा था.

उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने क्राइम और फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से सबूत जुटाए. सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन सोर्स की सहायता से कुछ ही घंटों में चार नाबालिगों को उनके ठिकानों पर छापेमारी कर पकड़ लिया गया. पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी जब्त किया है.

जांच में पता चला कि मोनू कराला में अपने परिवार के साथ रहता था और मूल रूप से बिहार का रहने वाला था. वह काम करके परिवार का पालन-पोषण करता था. करीब एक महीने से उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी, जबकि बेटा मोनू के साथ रहता था. घटना वाली रात वह बेटे को पत्नी के पास छोड़ने गया था.

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