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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपटाखे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'ये तो मिसमैनेजमेंट...'

पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'ये तो मिसमैनेजमेंट...'

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्या वो मैन्युफैक्चरर जानते थे कि 7-8 तारीख को ग्रीन क्रैकर जलाने की इजाजत मिलेगी? तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में पटाखे बनाकर रखे थे

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Nov 2026 08:16 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली के मौके पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. वहीं, अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी. शीर्ष अदालत के इस फैसले पर अब आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये आखरी मिनट तक सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसे फैसले करता है? ये तो मिसमैनेजमेंट है.

सौरभ भारद्वाज ने ग्रीन पटाके की इजाजत को लेकर मीडिया के सवाल पर कहा, ''मैं यह समझना चाहता हूं कि दिवाली अगले साल कब आएगी यह आज भी हमें पता है. तो दिवाली 8 नवंबर को है, ये सुप्रीम कोर्ट को कब पता चला? नवंबर में पता चला? तो ये आखरी मिनट तक सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है? ये तो मिसमैनेजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट जो सब तमाम सरकारों को और लोगों को मैनेजमेंट सिखाता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या ये समय रहते नहीं करना चाहिए?'' 

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'क्या मैन्युफैक्चरर जानते थे कि ग्रीन क्रैकर की इजाजत मिल जाएगी'

दिल्ली के पूर्व मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा, ''क्या वो मैन्युफैक्चरर जानते थे कि 7 और 8 तारीख को ग्रीन क्रैकर जलाने की इजाजत मिल जाएगी? तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैन्युफैक्चर कर रखे थे या उन्होंने साधारण क्रैकर बना रखे थे और सुप्रीम कोर्ट का अब ऑर्डर आ गया तो उसके ऊपर अब वो ग्रीन क्रैकर का लेबल लगा के दिल्ली को चिपका देंगे.''

'ग्रीन क्रैकर के नाम पर पिछली बार पुलिस ने लाखों रुपये की रिश्वत ली'

उन्होंने आगे कहा, ''जहां पर ये तक चेक नहीं होता कि ये पटाखे बेचने वाले के पास लाइसेंस है या नहीं है. वहां पर आपको क्या लगता है कि पुलिस का एक कांस्टेबल यह जांच कर सकता है कि वह ग्रीन क्रैकर है या नहीं है? पिछली बार भारी फर्जीवाड़ा और भारी भ्रष्टाचार के चलते पुलिस ने लाखों रुपए की रिश्वत ली और साधारण पटाखों को ग्रीन क्रैकर के नाम से खुल्लम खुल्ला बिकवाया. केंद्र सरकार ने रात भर AQI मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद कर दिए थे.'' उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली वाले राम के भरोसे हैं, वो राम जिनके मंदिर में बीजेपी वालों ने चोरी कर डाली.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Saurabh Bharadwaj Supreme Court DELHI NEWS
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