दिल्ली में 11 नवंबर से मैन्युअल फिटनेस जांच बहाल, फिर भी भूख हड़ताल पर अड़ी यूनियन

दिल्ली में ऑटो-टैक्सी चालकों को 11 नवंबर से मैन्युअल फिटनेस जांच की सुविधा दोबारा मिलने जा रही है. परिवहन आयुक्त के सचिव मनोज कुमार की ओर से ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन को इसकी सूचना दी गई है. साथ ही सभी जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को भी इस संबंध में निर्देशित किए जाने की बात कही गई है. हालांकि, जांच प्रक्रिया बहाल होने के बावजूद ऑटो-टैक्सी चालकों का आक्रोश कम नहीं हुआ है. संगठन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने साफ कर दिया है कि 20 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हर हाल में होगी.

ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन एवं ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रकोष्ठ, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष किशन वर्मा ने मैन्युअल फिटनेस जांच दोबारा शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है. लेकिन उनके मुताबिक, यह फैसला कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है. उनका कहना है कि, जब नई व्यवस्था तैयार नहीं थी, तब 27 अक्टूबर 2026 से अचानक मैन्युअल फिटनेस जांच बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस फैसले से हजारों चालकों को परेशानी में डालने के बाद अब व्यवस्था बहाल करने की नौबत क्यों आई?

दिवाली पर चालकों की रोजी-रोटी प्रभावित होने का उठाया सवाल

किशन वर्मा ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और परिवहन विभाग से पूछा कि आखिर ऑटो-टैक्सी चालकों की दिवाली इस तरह प्रभावित क्यों होने दी गई. फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण जिन चालकों के वाहन काम नहीं कर पा रहे थे, उनके परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी हुई होंगी? उन्होंने कहा कि, जब वाहन सड़क पर नहीं उतर सका तो चालक की कमाई कैसे होती.

किशन वर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और परिवहन आयुक्त निहारिका राय से सवाल किया कि, उनके घर का खर्च, बच्चों की जरूरतें और त्योहार की खुशियां आखिर किसके भरोसे थीं? मेहनत करके परिवार चलाने वाले हजारों लोगों के सामने दिवाली के समय रोजी-रोटी का संकट खड़ा हुआ. ऐसे में उनकी परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने पूछा कि हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होने पर सरकार और विभाग में से कौन जवाबदेही स्वीकार करेगा.

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सिर्फ मैन्युअल फिटनेस शुरू करना पर्याप्त नहीं

संगठन अध्यक्ष ने कहा कि मैन्युअल फिटनेस जांच बहाल होने से चालकों की तमाम समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी. दिल्ली के ऑटो-टैक्सी चालक लंबे समय से फिटनेस फीस में भारी बढ़ोतरी, परमिट, आरसी और फिटनेस से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. इसके अलावा डीटीओ कार्यालयों की प्रशासनिक दिक्कतें और परिवहन विभाग की अव्यवस्थाएं भी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं. किशन वर्मा के अनुसार, इन समस्याओं का समाधान किसी एक आदेश को वापस लेने या किसी एक प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने से नहीं होगा. इसके लिए विभाग को सभी लंबित मुद्दों पर ठोस फैसले लेने होंगे.

20 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल

मैन्युअल फिटनेस जांच शुरू होने के बावजूद संगठन ने अपने आंदोलन की तारीख में बदलाव से इनकार कर दिया है. किशन वर्मा ने दो टूक कहा कि 20 नवंबर का प्रस्तावित कार्यक्रम पहले से तय है और इसमें किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली के ऑटो-टैक्सी चालकों की लंबित और जटिल समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.

वर्मा ने कहा कि संगठन की लड़ाई केवल फिटनेस जांच से संबंधित एक आदेश तक सीमित नहीं है. दिल्ली के लाखों ऑटो-टैक्सी चालकों को सम्मान, न्याय और राहत दिलाना उनकी प्राथमिकता है. जब तक सरकार उनकी प्रमुख समस्याओं पर ठोस निर्णय लेकर स्थायी समाधान नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा.

सरकार से पूछा- क्या हर बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा?

किशन वर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन आयुक्त निहारिका राय से सवाल किया कि क्या दिल्ली के मेहनतकश ऑटो-टैक्सी चालकों को अपने अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा? उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी केवल आदेश जारी करने तक नहीं होनी चाहिए. परिवहन विभाग को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे चालकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी रोजी-रोटी प्रशासनिक फैसलों के कारण प्रभावित न हो.

वर्मा ने कहा कि 11 नवंबर से मैन्युअल फिटनेस जांच शुरू होना निश्चित रूप से चालकों के लिए राहत की बात है, लेकिन इससे 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 के बीच हुई परेशानियों की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती. उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि 20 नवंबर का संघर्ष तय है. मुख्यमंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी और चालकों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग जारी रहेगी.