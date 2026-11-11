'लव की जगह हेट होना चाहिए', सोनिया गांधी की किताब पर मनजिंदर सिरसा का निशाना

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को लेकर तीखी टिप्पणी की है. सिरसा ने किताब को दिखाते हुए और राजीव गांधी के उस बयान को भी दिखाया जिसमें वो कहते दिखे कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है. सिरसा ने कहा कि इस किताब के नाम में लव की जगह हेट होना चाहिए.'

सिरसा ने आगे कहा, "अब कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है. इसलिए किताब के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश की." उन्होंने यह भी कहा, "श्री दरबार साहिब पर जो अटैक हुआ उसको लेकर किताब में जो लिखा है वो सरासर झूठ है. स्वर्ण मंदिर पर 1984 में हुए अटैक के लिए इंदिरा गांधी ने इंग्लैंड का सहारा लिया. उसमें 500 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए."

किताब को लेकर आगे क्या बोले मनजिंदर सिंह सिरसा?

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि अकाल तख्त का निर्माण सिखों के विरोध के बाद आर्मी की मौजूदगी में किया. उस दौरान एक दरबार पर नहीं बल्कि 40 गुरुद्वारों पर हमला किया गया. किताब में लिखा है कि 2000 लोगों ने जान गंवाई. ये बात गलत है. लोगों ने जान नहीं गंवाई उन्हें मारा गया है.

मंत्री ने आगे यह भी कहा, "राजीव गांधी द्वारा मीटिंग बुलाई गई और कमलनाथ जैसे लोगों को खुली छूट दी गई की जो जितना कत्ल करेगा उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा. किताब में एक के बाद एक कई झूठ लिखा गया है." सिरसा ने सवाल उठाते हुए कहा, "सोनिया गांधी सज्जन कुमार का नाम क्यों नहीं ले रही हैं. मोदी सरकार आते ही सज्जन कुमार को जेल भेजा गया."

सिरसा ने कहा, "सज्जन कुमार के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद चार्जशीट कोर्ट तक पहुचने में 18 साल लग गए. सज्जन कुमार के खिलाफ आई विटनेस के बेटे को जिंदा जलाने का काम किया गया. आप ने लिखा कमीशन बने, लेकिन इंसाफ नहीं मिला लेकिन सच ये है कि कांग्रेस ने इंसाफ मिलने नहीं दिया."

उन्होंने आगे कहा, "ढिल्लों कमेटी ने कहा सिखों के खिलाफ ज्यादती हुई है जिसे सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने ढिल्लों कमेटी को बंद कर दिया. आप को कमेटी के नंबर तो पता है लेकिन नाम नहीं पता है. आज हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है. 42 साल बाद हमारी सरकार ने इन्हें नौकरिया देने का काम किया. इससे पहले सोनिया गांधी को इन पीड़ितों की क्यों याद नहीं आई.

सोनिया गांधी पर सिरसा ने उठाए सवाल

सिरसा ने सवाल उठाते हुए कहा, "जब आपकी सरकार थी तो आप को इन पीड़ितों की याद क्यों नहीं आई. जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में एक युवक के लगे छर्रे के पीड़ित को कांग्रेस थाने लेकर पहुंची लेकिन 84 के पीड़ितों के लिए कांग्रेस थाने क्यों नहीं गई. 1991 में पुलिस सेना लगाकर मरवाने का काम किया गया. उस दौरान ये भ्रम फैलाया गया कि सिख ने कांग्रेस को वोट डाला. मैं बता दूं कि कांग्रेस को पंजाब के लोग वोट नहीं डाले."

सिरसा ने आगे बाबरी मस्जिद को लेकर कहा, "बाबरी मस्जिद गिरने पर आप के आंसू नहीं रुके, लेकिन दरबार पर गोलियां चलाने पर ये दुख क्यों नहीं हुआ. आज भी कांग्रेस के दिल में सिखों के खिलाफ नफरत है. बताइए जो लोग 1984 के दंगे में आरोपी हैं उन्हें पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम 'बण्डर ऑफ लाइफ' होना चाहिए.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये किताब सिर्फ गांधी परिवार के पाप धोने के लिए लाई गई है. कांग्रेस के दिल से आज भी नफरत कम नहीं हुई. सिरसा ने सवाल उठाया कि 1984 के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR दर्ज कराने राहुल गांधी संसद मार्ग थाने कब जाएंगे.

सोनिया गांधी द्वारा पीएम पद ठुकराने पर दी प्रतिक्रिया

सोनिया गांधी द्वारा पीएम पद ठुकराने पर सिरसा ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई जैसी निडर महिला इस देश में जन्मी है. सोनिया गांधई विदेशी खून हैं. इस लिए जिम्मेदारी से डर गईं. वहीं सिरसा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर पंजाब की पराली को लेकर सवाल उठाया और कहा कि कल नए आंकड़ों के साथ आपके सामने आऊंगा.

उन्होंने आगे कहा कि आप ने हमेशा पंजाब के किसानों को बदनाम करके पराली जलाने का काम किया है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दो साल के अंदर 60 फीसदी यमुना साफ करके दिखाई. ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और कल क्रूज यमुना में शुरू हुआ है. अगर यमुना में पानी न होता तो क्रूज कैसे चलता?

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