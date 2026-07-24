NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त, अभिजीत दीपके ने शेयर की छोटी मछली की तस्वीर 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. एनटीए की कार्रवाई पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंटर अभिजीत दीपके ने दिलचस्प अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक छोटी मछली दिख रही है. एनटीए की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का धरना जारी है. सीजेपी की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या फिर उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए.

बता दें कि एनटीए के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. यह कदम उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है.

एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाने की तैयारी!

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाने की तैयारी है और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. कम से कम 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी.’’ प्रश्नपत्र लीक और सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन में आई गड़बड़ियों को लेकर पैदा हुए छात्रों के आक्रोश के कारण शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है.

सोनम वांगचुक का अनशन खत्म

उधर, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया. यह घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह द्वारा गुरुवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात के बाद सामने आया.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन- दीपके

वहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है. कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए.

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