देश की राजधानी दिल्ली के बीचोबीच नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इंडिया गेट के पास वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई युवा इकट्ठा हुए. प्रदूषण के खिलाफ इस प्रोटेस्ट के अंदर अचानक नक्सलियों के समर्थन में आवाज उठने लगी. 'लाल सलाम' के नारे लगने लगे और कहा जाने लगा- 'जितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा.'

यह प्रोटेस्ट दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदूषण के मुद्दे पर शुरू किया गया था. हालांकि, इसमें नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के लिए 'अमर रहे' जैसे नारे लगने लगे, जिसके बाद विवाद गहरा गया. इसका वीडियो भी सामने आया है. प्रदर्शन के बीच में कई युवाओं को 'कॉमरेड हिडमा अमर रहे' और 'कॉमरेड हिडमा को लाल सलाम' बोलते सुना गया.

प्रदूषण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच इंडिया गेट पर सिक्योरिटी टाइट है. सुरक्षा के तहत इंडिया गेट को बंद कर दिया गया है और सी हेक्सेन रोड पर भी ट्रैफिक बंद है. हाई सिक्योरिटी के बीच युवाओं का नक्सलवाद के समर्थन में नारेबाजी करना चिंता का विषय है.

कौन था वांटेड नक्सली माडवी हिडमा

बीते 18 नवंबर को ही सुरक्षाबलों ने नक्सल-विरोधी ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता पाई थी और लंबे समय से वांटेड चल रहे नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को मार गिराया था. मुठभेड़ में 51 वर्षीय माडवी हिडमा और उसकी पत्नी माडकम राजे को गोली लगी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हुए इस एनकाउंटर में हिडमा के साथ कई और नक्सली ढेर हुए थे. उस दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ा बयान दिया था. कहा गया था कि हिडमा की मौत 'नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील' है.

कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा करीब 26 बड़े हमले करने का जिम्मेदार था. बीते 34 साल में उसपर 367 हत्याओं का मामला दर्ज था. इनमें लगभग 260 सुरक्षाकर्मी और 107 नागरिक शामिल थे. उसके प्रमुख हमलों में 2010 का दंतेवाड़ा अटैक भी शामिल है, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे. हिडमा पर 45 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

इन हमलों में शामिल था नक्सली कमांडर हिडमा

हिडमा ने छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमलों की जिम्मेदारी ली थी. आरोप था कि उसने नेतृत्व में 2010 का दंतेवाड़ा हमला, 2013 दरभा घाटी हमला, 2013 का झीरम घाटी हमला और 2017 का सुकमा हमला समेत करीब 26 अटैक किए गए थे.

दंतेवाड़ा हमले में 76 जवान शहीद हुए थे जबकि झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 32 लोगों की जान गई थी. 2021 के जोनागुड़ा मुठभेड़ जैसे बड़े नरसंहार में भी उसकी मुख्य भूमिका पाई गई थी.

पुलिस पर हमले का आरोप, 20 लोग हिरासत में

इस बीच प्रदूषण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में लोगों द्वारा पुलिस पर हमला करने का मामला भी सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस सभी का मेडिकल करा रही है. बताया जा रहा है कि जल्दी ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी करेगा.