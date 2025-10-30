दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों को 30 अक्टूबर को वायु प्रदूषण और खराब आब-वो-हवा से राहत मिल सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इन राज्यों में हल्की बारिश के आसार हैं, IMD के अलर्ट के अनुसार NCR के नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, हरियाणा के सोहना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल, यूपी के सिकंदराबाद, बुलंदशहर, नंदगांव, बरसाना, राजस्थान के भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपुतली, अलवर, विराटनगर, नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, नदबई, महुआ, मेहंदीपुर बालाजी में हल्की बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली के इन इलाकों में बारिश के आसार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में कहा गया है कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों अक्षरधाम, सफदरजंग, लोधी रोड, नेहरू स्टेडियम, वसंत विहार, आर के पुरम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, वसंत कुंज, हौजखास, मालवीय नगर, कालकाजी, महरौली, तुगलकाबाद, छतरपुर, IGNOU, आयानगर, डेरामंडी में बारिश हो सकती है.

Kanjhawala Hit and Run केस में 21 महीने बाद फैसला, अंजलि के परिवार को मिलेगा 36 लाख रुपये मुआवजा

इसके अलावा गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, गुरुग्राम, पिलखुआ, हापुड़, गुलाओठी, सियाना, जहांगीराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, देबाई, नरोरा, गभाना, जट्टारी, खैर (U.P.) में बहुत हल्की बारिश/बूंदाबांदी होने के आसार हैं.

दिल्ली-एनसीआर को बारिश की बहुत जरूरत

बता दें इन इलाकों में फिलहाल बारिश की बहुत जरूरत है. अगर बारिश होती है तो दिल्ली-एनसीआर में जनता को पल्यूशन से राहत मिलने के आसार हैं.

बीते दिनों आईआईटी कानपुर की एक टीम ने दिल्ली के कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया था हालांकि वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका. आईआईटी कानपुर के निदेशक ने एक बयान में कहा था कि क्लाउड सीडिंग से प्रदूषण के कणों में कुछ कमी दर्ज की गई थी. नमी होती तो क्लाउड सीडिंग सफल होता.