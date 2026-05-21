हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRIIMC का हिंदी-उर्दू विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, अदालत ने एक हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

IIMC का हिंदी-उर्दू विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, अदालत ने एक हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

IIMC Language Controversy:  IIMC में उर्दू पत्रकारिता कोर्स की प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थान को नोटिस जारी किया है

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 21 May 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने IIMC को एक सप्ताह में जवाब मांगा.

दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन (IIMC) में हिंदी-उर्दू का विवाद गहरा गया है. IIMC में उर्दू पत्रकारिता कोर्स की प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. परीक्षा की भाषा और लिपि को लेकर छात्रों की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थान को नोटिस जारी किया है और एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. इस मामले ने एक बार फिर से हिंदी और उर्दू भाषा के बीच की एक नई बहस को शुरू कर दिया है. 

मामला उर्दू पत्रकारिता के पीजी डिप्लोमा कोर्स की प्रवेश परीक्षा से जुड़ा है. छात्रों का कहना है कि IIMC ने 27 अप्रैल को जारी नोटिस में साफ कहा था कि परीक्षा उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियों में दी जा सकती है. इसके बाद अचानक 6 मई को नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि परीक्षा सिर्फ उर्दू लिपि में ही होगी.

फरमान के साथ अपनी शादी बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा, जानें पूरा मामला

छात्रों की बढ़ी चिंता

हिंदी या देवनागरी का कोई जिक्र नहीं किया गया. याचिका दायर करने वाले छात्रों का कहना है कि कई अभ्यर्थियों ने पहले वाले नियम के आधार पर फीस जमा की थी और तैयारी भी उसी हिसाब से की थी. छात्रों का कहना है कि अब अचानक नियम बदलने से उनकी चिंताएं बढ़ गी हैं क्योंकि इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है. 

भाषा, समान अवसर और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा मुद्दा - वकील

छात्रों की ओर से पेश वकील अभिषेक ने अदालत में कहा कि यह सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि भाषा, समान अवसर और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने कोर्ट से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील फैसला लेने की मांग की है. ऐसे में देखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के बाद संस्थान अपना क्या जवाब देता है.

भोजशाला विवाद: MP हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का हमला, लगाया आरोप- ‘आपस में मिले हुए हैं सरकार और ASI’

 

 

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Urdu DelhI High Court IIMC HINDI DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
IIMC का हिंदी-उर्दू विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, अदालत ने एक हफ्ते के अंदर मांगा जवाब
IIMC का हिंदी-उर्दू विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, अदालत ने एक हफ्ते के अंदर मांगा जवाब
दिल्ली NCR
'आपके BJP में जाने की आलोचना हो रही है,' राघव चड्ढा से HC ने कहा- यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं
'आपके BJP में जाने की आलोचना हो रही है,' राघव चड्ढा से HC ने कहा- यह प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन नहीं
दिल्ली NCR
भयंकर गर्मी में हीटस्ट्रोक से सावधान! ट्रेन में लू लगने से 24 साल के युवक की हालत गंभीर, बुखार हुआ 105
भयंकर गर्मी में हीटस्ट्रोक से सावधान! ट्रेन में लू लगने से 24 साल के युवक की हालत गंभीर, बुखार हुआ 105
दिल्ली NCR
दिल्ली में शुरू होने वाली है सामानों की किल्लत? आज से 72 घंटे के लिए थम जाएंगे लाखों मालवाहक वाहनों के पहिये
दिल्ली में शुरू होने वाली है सामानों की किल्लत? आज से 72 घंटे के लिए थम जाएंगे लाखों मालवाहक वाहनों के पहिये
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TVK प्रमुख विजय थलापति के शपथ ग्रहण में 'तमिल गान' पर मचा बवाल, लास्ट में बजाए जाने पर भड़के सहयोगी
TVK प्रमुख विजय के शपथ ग्रहण में 'तमिल गान' पर मचा बवाल, लास्ट में बजाए जाने पर भड़के सहयोगी
बिहार
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
इंडिया
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
इंडिया
Explained: 5 देशों की यात्रा से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
Explained: 5 देशों से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
बिहार
PM मोदी की विदेश यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर RJD का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget