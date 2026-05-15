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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को बताया सरस्वती मंदिर तो बिफरे ओवैसी, बाबरी मस्जिद से जोड़ते हुए क्या कहा?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को बताया सरस्वती मंदिर तो बिफरे ओवैसी, बाबरी मस्जिद से जोड़ते हुए क्या कहा?

Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सही करेगा और इस आदेश को पलट देगा. इस फैसले में बाबरी मस्जिद पर दिए गए फैसले जैसी स्पष्ट समानताएं दिखाई देती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 May 2026 08:03 PM (IST)
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  • धार की भोजशाला को हाई कोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर, पुरातात्विक सबूतों का समर्थन।
  • मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन का प्रस्ताव अदालत ने दिया।
  • असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद फैसले से तुलना कर फैसले को पलटने की मांग।
  • हाई कोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द किया, ASI की रिपोर्ट पर विचार किया।

मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला- मौला कमाल मस्जिद विवाद मामले में हाई कोर्ट ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित स्थल मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर है और ऐतिहासिक के साथ पुरातात्विक सबूत भी इसी बात का समर्थन करते हैं. इसके साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि मुसलमानों के मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह पर वैकल्पिक जमीन मुहैया कराई जा सकती है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी सामने आई है.

असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला मामले पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को बाबरी मस्जिद पर दिए अदालत के फैसले से जोड़ते हुए अपने पोस्ट में कहा, ‘हमें उम्मीद है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को सही करेगा और इस आदेश को पलट देगा. इस फैसले में बाबरी मस्जिद पर दिए गए फैसले जैसी स्पष्ट समानताएं दिखाई देती हैं.’

हाई कोर्ट ने मामले में पुराने फैसले को पलटा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की बेंच ने इस मामले में उस पुराने आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम पक्षा को भोजशाला में नमाज अदा करने की अनुमति थी.

यह भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

उल्लेखनीय है कि साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की तरफ से बनाई गई व्यवस्था के मुताबिक, हिंदू धर्मावलंबी मंगलवार के दिन और मुस्लिम शुक्रवार को वहां पूजा-अर्चना और नमाज अदा करते रहे हैं. इसके बाद हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिका दायर कर परिसर में विशेष पूजा करने के अधिकार की मांग की थी.

हमने ऐतिहासिक सबूतों और सर्वे रिपोर्ट पर किया विचारः हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि उसका फैसला पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूतों, ASI की रिपोर्ट और अयोध्या मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय सिद्धांतों के आधार पर दिया गया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूतों के साथ ASI की अधिसूचनाओं और सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है. ASI कानून के प्रावधानों और अयोध्या मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर यह अदालत ASI के रिसर्च के नतीजों पर भरोसा कर सकती है.’

यह भी पढे़ंः Fuel Price Crisis : UAE में 52%, यूएस में 44%, भारत में 3 रुपये की पेट्रोल पर बढ़ोतरी, दुनिया बाकी देशों का क्या हाल?

Published at : 15 May 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Madhya Pradesh High Court AIMIM Dhar Bhojshala
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