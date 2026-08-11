दिल्ली में बारिश का मूड बदलेगा या नहीं? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार (11 अगस्त ) को बादल छाए रहे और बारिश हुई. इस बीच आज कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन कांवड़ियों की आवाजाही और इसके चलते लागू यातायात प्रतिबंधों के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी जाम लग गया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच सफदरजंग में चार मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई, जबकि पालम में 1.4 मिमी बारिश हुई.

इसके साथ ही लोधी रोड में 1.5 मिमी, रिज में 3.7 मिमी और आयानगर में 1.6 मिमी बारिश हुई. इस दौरान पूसा में तीन मिमी, नजफगढ़ में 1.5 मिमी और मयूर विहार में तीन मिमी बारिश दर्ज की गई.

दिल्ली में कई जगहों पर लगा जाम

शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा, जिनमें एनएच-24, आश्रम, सफदरजंग फ्लाईओवर, कश्मीरी गेट, आईटीओ, मथुरा रोड, विकास मार्ग, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, जीटी रोड और दिल्ली-हरिद्वार राजमार्ग शामिल हैं. मौसम विभाग और पुलिस के अनुसार, जाम की मुख्य वजह बारिश, लागू यातायात प्रतिबंध और कांवड़ यात्रा की आवाजाही रही.

सफदरजंग, लोदी रोड, पालम और आयानगर में कितनी बारिश?

मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में चार मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड में 4.8 मिमी और रिज में 6.9 मिमी बारिश हुई. इस दौरान पालम और आयानगर में बहुत हल्की बारिश हुई, जबकि राजघाट पर 10.6 मिमी, पूसा में चार मिमी और मयूर विहार में 38 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने पहले बताया था कि 10 अगस्त तक अगस्त महीने में दिल्ली की कुल बारिश 230.5 मिमी हुई है, लेकिन बाद में इस आंकड़े को संशोधित कर 197.2 मिमी कर दिया गया.

सफदरजंग और पालम में कितना रहा तापमान?

सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री कम 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.9 डिग्री कम) और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

रिज में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 3.1 और 4.2 डिग्री सेल्सियस कम था. रिज और आयानगर में न्यूनतम तापमान क्रमश: 23.3 (सामान्य से 2.6 डिग्री कम) और 26.7 (सामान्य से 0.6 डिग्री कम) डिग्री सेल्सियस रहा.

12 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है. बुधवार (12 अगस्त) को आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

दिल्ली में AQI का स्तर क्या रहा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 78 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. इसके साथ ही अगस्त महीने के शुरुआती सभी 11 दिन दिल्ली की हवा 'संतोषजनक' श्रेणी में ही दर्ज की गई है.

सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है.

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