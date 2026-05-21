फरमान के साथ अपनी शादी बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा, जानें पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पिता द्वारा असहमति पर शादी, फिर अपहरण केस.

प्रयागराज कुंभ मेले में माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई महेश्वर की मोनालिसा अब प्रेम विवाह और उम्र विवाद को लेकर फिर सुर्खियों में है. मोनालिसा भोसले और उनके पति फरमान खान ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में एक रिट याचिका दायर की है. इस याचिका में फरमान खान पर दर्ज अपहरण के मामले को चुनौती दी गई है.

इस याचिका में मोनालिसा ने अपने जन्म प्रमाण पत्र को बहाल करने की मांग की है और उन रिकॉर्ड्स को रद्द करने की मांग की है जिन्हें वे 'जाली' बता रहे हैं. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि मोनालिसा की असली जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है, जबकि रिकॉर्ड में गलत तरीके से 2009 दर्ज कर उसे नाबालिग बताया गया है.

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याचिका में बताया शादी के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा था परिवार ने

याचिका के अनुसार, मोनालिसा की उम्र को लेकर विवाद खान से शादी करने के बाद आया है. याचिका में खान को मलयालम फिल्म अभिनेता बताया गया है. दंपति ने आरोप लगाया है कि बाद में भोसले को नाबालिग दिखाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए हैं. याचिका के अनुसार, भोसले और खान की मुलाकात केरल में एक मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. यहीं से दोनों को एक दूसे से प्रेम संबंध हुए. मोनालिसा मार्च 2026 में अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ दोबारा केरल गईं और शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन परिवार ने असहमति जताई.

पिता के खिलाफ दर्ज करवा चुकी है शिकायत

इसके बाद मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के थंपानूर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पिता के खिलाफ धमकी देने और दबाव डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. याचिका में कहा गया है कि इस सत्यापन के बाद, इस जोड़े ने 11 मार्च, 2026 को पूवार स्थित अरुमानूर नायरन देवा मंदिर में शादी कर ली और बाद में केरल विवाह पंजीकरण नियम, 2008 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया. खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा कुंभ मेले में वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आई थी.

इसके बाद एक फिल्म शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात यूपी के बागपत निवासी फरमान खान से हुई और दोनों ने मार्च 2026 में केरल के एक मंदिर में विवाह कर लिया. इसके बाद युवती के पिता ने महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया. अब युवती की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में आधार और वोटर आईडी के आधार पर खुद को बालिग बताया गया है. साथ ही जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.

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