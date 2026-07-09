INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Rain Update: दिल्लीवालों का अभी पीछा नहीं छोड़ेगी बारिश, मौमस विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

Delhi Rain Update: दिल्लीवालों का अभी पीछा नहीं छोड़ेगी बारिश, मौमस विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

Delhi Rain Forecast: दिल्ली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. तुकमीरपुर में सबसे ज्यादा 160 मिमी बारिश दर्ज की गई। जानें मौसम विभाग (IMD) का अलर्ट और यातायात का पूरा हाल.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 09 Jul 2026 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में बुधवार (8 जुलाई) रात से गुरुवार (09 जुलाई) सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी है. लगातार कई घंटे तक हुई बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव हो गया, कई जगह पेड़ उखड़ गए और प्रमुख मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (09 जुलाई) सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दर्ज की गई.

  • तुकमीरपुर (खजूरी): 160 मिमी (सबसे अधिक)
  • मयूर विहार: 103 मिमी
  • दिल्ली विश्वविद्यालय: 90 मिमी
  • मेहरौली: 86 मिमी
  • पूसा और लोदी रोड (AWS): 83-83 मिमी
  • सफदरजंग (आधार मौसम केंद्र): 72.6 मिमी
  • अन्य प्रमुख इलाके: रिज (78 मिमी), छतरपुर (72 मिमी), पालम व नारायणा (63-63 मिमी), जनकपुरी (62 मिमी) और आयानगर (57 मिमी).

Jaipur News: गौशाला में पहल, गायों के लिए लगी पानी की ऑटोमैटिक मशीन, अस्पताल भी संचालित

यातायात और आम जनजीवन पर असर

लगातार बारिश के चलते दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही. जंगपुरा जैसे कुछ हिस्सों में लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा. विकास मार्ग, पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका, सदर बाजार और द्वारका से जलभराव की सूचना मिली.

उखड़े पेड़

दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित राजा धीर सिंह मार्ग पर दो पेड़ गिरे. एक पेड़ इस्कॉन मंदिर के पास और दूसरा राष्ट्रीय हृदय संस्थान के बाहर गिरा, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ.

प्रशासन की तैयारी और निर्देश

हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की टीमों को शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव से निपटने के लिए तैनात किया गया है. अधिकारियों ने दावा किया है कि भारी बारिश के बावजूद शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर स्थिति फिलहाल "नियंत्रण में" है.

क्यों हो रही है इतनी बारिश और आगे क्या है अनुमान?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य भारत से एक 'कम दबाव का क्षेत्र' (Low-Pressure Area) उत्तर की ओर खिसककर हिमालय की तराई में पहुंच गया है. जब तक यह मौसमी प्रणाली और उत्तर की ओर नहीं बढ़ती, दिल्ली में व्यापक स्तर पर बारिश जारी रहने की संभावना है. 12 जुलाई के बाद मौसम के शुष्क होने की उम्मीद है.

IMD के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने, बिजली चमकने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है.

भरतपुर में व्यापारियों पर हुए हमले पर सियासत तेज, कानून व्यवस्था पर घिरी BJP सरकार

Published at : 09 Jul 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam WEATHER DELHI NEWS Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Rain Update: दिल्लीवालों का अभी पीछा नहीं छोड़ेगी बारिश, मौमस विभाग ने दिया बड़ा अपडेट
दिल्लीवालों का अभी पीछा नहीं छोड़ेगी बारिश, मौमस विभाग ने दिया बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के नवादा में सीवर मरम्मत में देरी, 15 जुलाई तक बढ़ा ट्रैफिक डायवर्जन, लोग परेशान
दिल्ली के नवादा में सीवर मरम्मत में देरी, 15 जुलाई तक बढ़ा ट्रैफिक डायवर्जन, लोग परेशान
दिल्ली NCR
'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
Delhi Rain: मानसून में जलभराव पर 24x7 कंट्रोल रूम एक्टिव, मंत्री बोले- पिछले साल से हालात बेहतर
दिल्ली: मानसून में जलभराव पर 24x7 कंट्रोल रूम एक्टिव, मंत्री बोले- पिछले साल से हालात बेहतर
Advertisement

वीडियोज

Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Shivangi Joshi के आंसुओं पर Harshad Chopda का तीखा रिएक्शन
Shivangi Joshi के आंसुओं पर भड़के Harshad Chopda
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
बॉलीवुड
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
इंडिया
Video: मौत के बाद भी सुरक्षित नहीं खामेनेई! शव को ईराक से ईरान फाइटर जेट के घेरे में लाया गया
Video: मौत के बाद भी सुरक्षित नहीं खामेनेई! शव को ईराक से ईरान फाइटर जेट के घेरे में लाया गया
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget