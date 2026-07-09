Delhi Rain Update: दिल्लीवालों का अभी पीछा नहीं छोड़ेगी बारिश, मौमस विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

राजधानी दिल्ली में बुधवार (8 जुलाई) रात से गुरुवार (09 जुलाई) सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी है. लगातार कई घंटे तक हुई बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव हो गया, कई जगह पेड़ उखड़ गए और प्रमुख मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (09 जुलाई) सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दर्ज की गई.

तुकमीरपुर (खजूरी): 160 मिमी (सबसे अधिक)

मयूर विहार: 103 मिमी

दिल्ली विश्वविद्यालय: 90 मिमी

मेहरौली: 86 मिमी

पूसा और लोदी रोड (AWS): 83-83 मिमी

सफदरजंग (आधार मौसम केंद्र): 72.6 मिमी

अन्य प्रमुख इलाके: रिज (78 मिमी), छतरपुर (72 मिमी), पालम व नारायणा (63-63 मिमी), जनकपुरी (62 मिमी) और आयानगर (57 मिमी).

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यातायात और आम जनजीवन पर असर

लगातार बारिश के चलते दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही. जंगपुरा जैसे कुछ हिस्सों में लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा. विकास मार्ग, पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका, सदर बाजार और द्वारका से जलभराव की सूचना मिली.

उखड़े पेड़

दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित राजा धीर सिंह मार्ग पर दो पेड़ गिरे. एक पेड़ इस्कॉन मंदिर के पास और दूसरा राष्ट्रीय हृदय संस्थान के बाहर गिरा, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ.

प्रशासन की तैयारी और निर्देश

हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की टीमों को शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव से निपटने के लिए तैनात किया गया है. अधिकारियों ने दावा किया है कि भारी बारिश के बावजूद शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर स्थिति फिलहाल "नियंत्रण में" है.

क्यों हो रही है इतनी बारिश और आगे क्या है अनुमान?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य भारत से एक 'कम दबाव का क्षेत्र' (Low-Pressure Area) उत्तर की ओर खिसककर हिमालय की तराई में पहुंच गया है. जब तक यह मौसमी प्रणाली और उत्तर की ओर नहीं बढ़ती, दिल्ली में व्यापक स्तर पर बारिश जारी रहने की संभावना है. 12 जुलाई के बाद मौसम के शुष्क होने की उम्मीद है.

IMD के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने, बिजली चमकने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है.

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