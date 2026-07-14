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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की सबसे हाईटेक टनल में कार में लगी आग, ऑटोमैटिक 'स्मार्ट' सिस्टम से 12 मिनट में टला बड़ा हादसा

दिल्ली की सबसे हाईटेक टनल में कार में लगी आग, ऑटोमैटिक 'स्मार्ट' सिस्टम से 12 मिनट में टला बड़ा हादसा

Delhi News In Hindi: दिल्ली की द्वारका एमसी-10 टनल में रविवार सुबह एक वाहन में आग लग गई. लेकिन टनल के हाई-टेक फायर डिटेक्शन सिस्टम ने तुरंत अलर्ट भेजा और महज 12 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 14 Jul 2026 10:35 PM (IST)
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दिल्ली की द्वारका एमसी-10 टनल में रविवार सुबह एक वाहन में आग लगने की घटना सामने आई, लेकिन आधुनिक सुरक्षा तकनीक की बदौलत संभावित बड़ा हादसा टल गया. टनल में मौजूद ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन और अग्निशमन सिस्टम ने कुछ ही सेकंड में स्थिति को पहचान लिया और महज 12 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. इस दौरान किसी के घायल होने या टनल को बड़े नुकसान की सूचना नहीं है.

जानकारी के मुताबिक 13 जुलाई की सुबह द्वारका स्थित एमसी-10 टनल से गुजर रहे एक वाहन के इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद आग लग गई. सुबह ठीक 10 बजकर 59 मिनट 59 सेकंड पर टनल में लगे वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम (VIDS) ने असामान्य गतिविधि को रिकॉर्ड कर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज दिया. इसके तुरंत बाद लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम (LHDS) ने तापमान बढ़ने की पुष्टि कर दी.

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कंट्रोल सेंटर ने बिना देरी शुरू किया फायर प्रोटोकॉल

अलर्ट मिलते ही टनल कंट्रोल सेंटर ने फायर इमरजेंसी मोड सक्रिय कर दिया. टनल के भीतर लगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्डों पर चेतावनी संदेश प्रसारित किए गए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए वाहन चालकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के निर्देश दिए गए. इससे टनल के भीतर यातायात को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिली.

हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम ने कुछ मिनट में बुझाई आग

फायर मोड सक्रिय होने के साथ ही हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम (HPWMS) अपने आप चालू हो गया. इस तकनीक ने आग को तेजी से नियंत्रित किया और उसे वाहन से आगे फैलने का मौका नहीं दिया. इसी बीच इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई. सुबह 11 बजकर 12 मिनट तक आग पूरी तरह बुझा दी गई. यानी अलर्ट मिलने से लेकर आग बुझाने तक पूरी कार्रवाई करीब 12 मिनट में पूरी हो गई.

एक साथ सक्रिय हुए कई स्मार्ट सुरक्षा सिस्टम

अधिकारियों के अनुसार इस पूरी घटना के दौरान टनल में स्थापित कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां एक साथ काम करती रहीं. वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम, SCADA कंट्रोल सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम ने मिलकर आग की पहचान, अलर्ट जारी करने, धुएं को नियंत्रित करने और आग बुझाने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया.

स्मार्ट टनल तकनीक ने फिर साबित की अपनी उपयोगिता

इस घटना ने दिखा दिया कि आधुनिक शहरी टनलों में अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है. समय पर अलर्ट, स्वचालित अग्निशमन प्रणाली और तेज इमरजेंसी रिस्पॉन्स के कारण एक संभावित बड़ी दुर्घटना को शुरुआती चरण में ही रोक लिया गया. यही वजह है कि भविष्य की टनल परियोजनाओं में ऐसी स्मार्ट तकनीकों को सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माना जा रहा है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
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