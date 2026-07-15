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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बड़ा सियासी फेरबदल, AAP के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ! MCD कैंडिडेट भी शामिल

दिल्ली में बड़ा सियासी फेरबदल, AAP के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ! MCD कैंडिडेट भी शामिल

Delhi Congress: कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी में शामिल होने वालों में दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में उम्मीदवार रहे महेश खारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंदर खारी शामिल हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल की खबर है. दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने मंगलवार (14 जुलाई) को कहा कि दिल्ली की अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के कई कार्यकर्ता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. इनमें से एक प्रमुख दल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है. 

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पार्टी का संगठन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में पटपड़गंज, बुराड़ी और आदर्श नगर के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया. कांग्रेस में शामिल होने वालों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा जिला, मंडल और नगर-स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं.

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कौन-कौन हुआ कांग्रेस में शामिल?

कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी में शामिल होने वालों में दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में उम्मीदवार रहे महेश खारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंदर खारी, अनिल खारी, संगीता नेगी, योगेश शुक्ला, यश भाटिया, शशि मोहन कोरनाला, शैला बेगम, जितेंद्र फुलारा, रुक्मणि, रेणु, शाबिर अली, सचिन, अमित चौधरी और संजीव कुमार शामिल हैं.

राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं कार्यकर्ता

देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वालों में कई आम आदमी पार्टी से हैं. वे कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी विचारधारा, सिद्धांतों और नीतियों पर भरोसा है. उन्होंने संगठन को मजबूत करने का श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को दिया.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 15 Jul 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Delhi News Devender Yadav Congress AAP
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