दिल्ली में बड़ा सियासी फेरबदल, AAP के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ! MCD कैंडिडेट भी शामिल
Delhi Congress: कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी में शामिल होने वालों में दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में उम्मीदवार रहे महेश खारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंदर खारी शामिल हैं.
दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल की खबर है. दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने मंगलवार (14 जुलाई) को कहा कि दिल्ली की अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के कई कार्यकर्ता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. इनमें से एक प्रमुख दल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पार्टी का संगठन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में पटपड़गंज, बुराड़ी और आदर्श नगर के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया. कांग्रेस में शामिल होने वालों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा जिला, मंडल और नगर-स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं.
बढ़ रहा है जनाधार ✋— Devender Yadav (@devendrayadvinc) July 14, 2026
बढ़ रहा है कांग्रेस परिवार
आज ओखला विधानसभा, करावल नगर विधानसभा, मलकागंज वार्ड-12 और बुराड़ी वार्ड-9 से बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई।
जनता का बढ़ता विश्वास इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली बदलाव चाहती है और कांग्रेस के साथ मिलकर एक… pic.twitter.com/UBunpvRlB7
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कौन-कौन हुआ कांग्रेस में शामिल?
कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी में शामिल होने वालों में दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में उम्मीदवार रहे महेश खारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंदर खारी, अनिल खारी, संगीता नेगी, योगेश शुक्ला, यश भाटिया, शशि मोहन कोरनाला, शैला बेगम, जितेंद्र फुलारा, रुक्मणि, रेणु, शाबिर अली, सचिन, अमित चौधरी और संजीव कुमार शामिल हैं.
राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं कार्यकर्ता
देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वालों में कई आम आदमी पार्टी से हैं. वे कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी विचारधारा, सिद्धांतों और नीतियों पर भरोसा है. उन्होंने संगठन को मजबूत करने का श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को दिया.
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