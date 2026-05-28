Delhi Weather: भीषण गर्मी के बाद दिल्ली-NCR को मिलेगी राहत, आज से बारिश और तेज हवाओं के आसार
Delhi Weather Update: पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के समय दिल्ली में पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं.
- उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू जारी, तापमान 48 डिग्री पार.
- दिल्ली-एनसीआर में आज शाम/रात को हल्की बारिश की उम्मीद.
- आंधी-तूफान के साथ 70 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं हवाएं.
- मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी.
उत्तर भारत में गर्मी और भीषण लू की स्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है. दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य भारत के कई इलाकों में 45 से 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान आग की भट्टी की तरह तपा रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि आज दिल्ली-एनसीआर को भीषण गर्मी से आज राहत मिल सकती है. हालांकि, दिन के समय में लू की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन शाम या रात के समय में हल्की बारिश और तेज हवाएं लोगों को गर्मी से राहत देंगी.
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार (27 मई) को राजधानी में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रिज और अयान नगर का इलाका सबसे गर्म रहा क्योंकि यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का तापमान
मौमस विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि हुई और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के समय दिल्ली में पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही और झोंको के साथ यह बढ़कर 45किमी/घंटा तक पहुंच गई.
आज दिल्ली में बारिश और तेज हवाएं गर्मी से देगी राहत
मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (28 मई) को न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में बादल छाये रहेंगे. दिन के समय पर सतह पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-30 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है और झोंको के साथ कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं. IMD ने आज शाम या रात के समय हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान लगाया है. इस दौरान हवाओं की गति 50-60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है और झोंकों के साथ 70 किमी/घंटा तक जा सकती है. इससे 29 मई को तापमान में भारी गिरावट की उम्मीद है.
बदलते मौस को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली के गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है.
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Source: IOCL