दिल्ली में अभी और बढ़ेगी गर्मी और उमस, पारा नॉर्मल से ज्यादा, बारिश पर भी IMD का आया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम वैज्ञानिक शशिकांत के मुताबिक, राजधानी में अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. आज (14 जुलाई) दिल्ली का तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. आज तेज हवाएं भी चलती रहेंगी, लेकिन उनसे गर्मी से खास राहत मिलने की संभावना नहीं है.

दिल्ली में अब कब से बारिश की संभावना?

मौसम वैज्ञानिक शशिकांत के अनुसार, दिल्ली में अगले तीन से चार दिनों तक बारिश के आसार बहुत कम हैं. अगर मौसम में बदलाव होता है तो 18-19 जुलाई के आसपास हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है. तब तक लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली में मानसून पर ब्रेक की क्या वजह?

दिल्ली में बारिश नहीं होने की सबसे बड़ी वजह मानसून ट्रफ की मौजूदा स्थिति है. मानसून ट्रफ कम दबाव की एक लंबी पट्टी होती है, जिसके आसपास सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां बनती हैं. इस समय इसका पश्चिमी सिरा पहाड़ी इलाकों की ओर खिसक रहा है. इसी कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर या मैदानी इलाकों की तरफ सक्रिय होगी, तभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना बढ़ेगी.

आने वाले 5-7 दिनों में किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले पांच से सात दिनों में झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. इसके विपरीत राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहेगा और वहां व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है. देशभर में मानसून की स्थिति की बात करें तो जून का महीना अपेक्षा से कमजोर रहा. पूरे जून में सामान्य बारिश का केवल करीब 40 प्रतिशत हिस्सा ही दर्ज किया गया.

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