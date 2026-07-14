INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अभी और बढ़ेगी गर्मी और उमस, पारा नॉर्मल से ज्यादा, बारिश पर भी IMD का आया अपडेट

दिल्ली में अभी और बढ़ेगी गर्मी और उमस, पारा नॉर्मल से ज्यादा, बारिश पर भी IMD का आया अपडेट

Delhi Weather Today: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक शशिकांत के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले तीन से चार दिनों तक बारिश के आसार बहुत कम हैं.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम वैज्ञानिक शशिकांत के मुताबिक, राजधानी में अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. आज (14 जुलाई) दिल्ली का तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. आज तेज हवाएं भी चलती रहेंगी, लेकिन उनसे गर्मी से खास राहत मिलने की संभावना नहीं है.

दिल्ली में अब कब से बारिश की संभावना?

मौसम वैज्ञानिक शशिकांत के अनुसार, दिल्ली में अगले तीन से चार दिनों तक बारिश के आसार बहुत कम हैं. अगर मौसम में बदलाव होता है तो 18-19 जुलाई के आसपास हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है. तब तक लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली में मानसून पर ब्रेक की क्या वजह?

दिल्ली में बारिश नहीं होने की सबसे बड़ी वजह मानसून ट्रफ की मौजूदा स्थिति है. मानसून ट्रफ कम दबाव की एक लंबी पट्टी होती है, जिसके आसपास सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां बनती हैं. इस समय इसका पश्चिमी सिरा पहाड़ी इलाकों की ओर खिसक रहा है. इसी कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर या मैदानी इलाकों की तरफ सक्रिय होगी, तभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना बढ़ेगी.

आने वाले 5-7 दिनों में किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले पांच से सात दिनों में झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. इसके विपरीत राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहेगा और वहां व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है. देशभर में मानसून की स्थिति की बात करें तो जून का महीना अपेक्षा से कमजोर रहा. पूरे जून में सामान्य बारिश का केवल करीब 40 प्रतिशत हिस्सा ही दर्ज किया गया.

लाल किला एक महीने के लिए बंद! नहीं मिलेगी एंट्री, प्लान बनाने से पहले जान लें क्या है नया नियम

Published at : 14 Jul 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam WEATHER DELHI NEWS Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी और बढ़ेगी गर्मी और उमस, पारा नॉर्मल से ज्यादा, बारिश पर भी IMD का आया अपडेट
दिल्ली में अभी और बढ़ेगी गर्मी और उमस, पारा नॉर्मल से ज्यादा, बारिश पर भी IMD का आया अपडेट
दिल्ली NCR
अंकित शर्मा हत्याकांड: भाई अंकुर का दर्द, बोले- भाई ड्यूटी पर था, अब फांसी और शहीद का दर्जा चाहिए
अंकित शर्मा हत्याकांड: भाई अंकुर का दर्द, बोले- भाई ड्यूटी पर था, अब फांसी और शहीद का दर्जा चाहिए
दिल्ली NCR
E20 पर घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने AAP कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी, करना होगा ये काम
E20 पर घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने AAP कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी, करना होगा ये काम
दिल्ली NCR
लाल किला एक महीने के लिए बंद! नहीं मिलेगी एंट्री, प्लान बनाने से पहले जान लें क्या है नया नियम
लाल किला एक महीने के लिए बंद! नहीं मिलेगी एंट्री, प्लान बनाने से पहले जान लें क्या है नया नियम
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
इंडिया
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
फ़ुटबॉल
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: मध्यस्थता के खिलाफ एकमत क्यों हिंदू-मुस्लिम? संभल, वाराणसी और मथुरा विवाद समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
मध्यस्थता के खिलाफ एकमत हिंदू-मुस्लिम! संभल, वाराणसी और मथुरा समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
नौकरी
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget