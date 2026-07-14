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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRE20 पर घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने AAP कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी, करना होगा ये काम

E20 पर घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने AAP कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी, करना होगा ये काम

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं की पंप पर ड्यूटी लगा दी है. ड्यूटी के दौरान कार्यकर्ताओं को लोगों का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कहा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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नई दिल्ली में एथेनॉल (E20) पर मचे सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (14 जुलाई) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं की पंप पर ड्यूटी लगा दी है. ड्यूटी के दौरान कार्यकर्ताओं को लोगों का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कहा है.

आप संयोजक ने E20 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज सुनो. जनता कह रही है कि माइलेज गिर रही है. पार्ट्स खराब हो रहे हैं. वहीं उन्होंने दो मांगे भी रखी हैं. जिसमें कहा कि हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल या E20 जो लेना चाहें उसके लिए ऑप्शन हो. इसके अलावा E20 के दाम कम होने चाहिए क्योंकि माइलेज कम है. 

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अरविंद केजरीवाल ने पीएम से मिलने का समय मांगा

इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मिलने का समय भी मांगा है. उन्होंने कहा, "जनता से संपर्क में हूं. जनता क्या महसूस कर रही है. ये समझाने के लिए समय मांगा है." केजरीवाल ने इस दौरान देश भर में पिटिशन शुरू की है. नागरिकों की तरफ से पीएम के नाम चिट्ठी लिखी है. उन्होंने आगे कहा कि रविवार (12 जुलाई) को सर्विस स्टेशन और पेट्रोल पंप पर गया था. 

केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन पर जाएं. वहां जाकर लोगों के वीडियो बनाएं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें. जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, वे सोशल मीडिया पर वीडियोज डालें. मुद्दे को लेकर वीडियो से सोशल मीडिया को भर दें. लोगों और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा, "हमें अपने अनुभव साझा करें, दूसरों के वीडियो बनाएं.

सीजेपी प्रदर्शन में सोनम वांगचुक के प्रदर्शन पर क्या कहा?

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं. इसको लेकर केजरीवाल ने कहा, "सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है. हम इस धरने का समर्थन करते हैं. धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. सोनम वांगचुक से निवेदन है कि आप अपनी भूख हड़ताल बंद कर दीजिए." केजरीवाल ने आगे कहा, "मैं गुरुवार (16 जुलाई) को शाम 5 बजे उनके पास मिलने जाऊंगा.

केजरीवाल ने E20 को लेकर शुरू किया सिग्नेचर अभियान

देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (14 जुलाई) को 'स्टॉप E20 पेट्रोल' ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू किया. StopE20petrol.com के जरिए लोग प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज दर्ज करा सकते हैं.

केजरीवाल ने कहा कि सरकार बिना पूरी तैयारी के E20 पेट्रोल देश पर थोप रही है, जबकि लाखों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन में खराबी और बढ़ते खर्च की शिकायत कर रहे हैं. इसके बावजूद सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने के बजाय सब कुछ सामान्य बताने में लगी है.

केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी सरकार लोगों को कोई विकल्प देने को तैयार नहीं है. लोग पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 तीनों का विकल्प चाहते हैं, ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन चुन सकें. लेकिन सरकार इसे भी मानने से इनकार कर रही है.

गाड़ियों का खर्च बढ़ रहा है- अरविंद केजरीवाल

उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता कम होने से माइलेज भी कम होता है, फिर भी इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल के बराबर या उससे कम नहीं की जा रही. इससे आम और मध्यम वर्ग पर दोहरी मार पड़ रही है. एक तरफ गाड़ियों का खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ईंधन पर भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है.

पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल पंपों और सर्विस स्टेशनों पर जाकर लोगों से बातचीत के दौरान भी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने माइलेज घटने, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और इंजन संबंधी समस्याओं की शिकायत की. कई लोगों ने बताया कि पहले के मुकाबले अब गाड़ियों की सर्विस और मरम्मत का खर्च काफी बढ़ गया है.

'लोगों को चुनने का विकल्प दिया जाए'

केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार को E20 लागू करना ही है तो कम से कम लोगों को शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प दिया जाए और E20 की कीमत भी कम की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

इसी उद्देश्य से शुरू किए गए 'स्टॉप E20 पेट्रोल' अभियान में देशभर के लोगों से अपील की गई है कि वे StopE20petrol.com पर जाकर हस्ताक्षर करें और सरकार से मांग करें कि बिना तैयारी E20 पेट्रोल थोपना बंद किया जाए, लोगों को विकल्प दिया जाए और उनकी चिंताओं का सम्मान किया जाए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
AAP ARVIND KEJRIWAL NARENDRA MODI DELHI NEWS E20
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