हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भयंकर आग, 3 लोग थे सवार, ऐसे बची जान

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भयंकर आग, 3 लोग थे सवार, ऐसे बची जान

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कार में आग की घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 15 Nov 2025 11:55 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे वह कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जलकर खाक हो गई. यह घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई. गनीमत रही कि कार में सवार तीन लोग समय रहते बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई. सूचना के बाद दमकल की एक गाड़ी पहुंची मौके पर आग पर काबू पाया. ये कार ग्रेटर नोएडा से नोएडा जा रही थी. 

ये घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के पास एक्सप्रेसवे पर शनिवार (15 नवंबर) देर रात्रि में हुई, जब चिराग चौहान नामक युवक अपनी रेनॉल्ट क्विड कार से शहीद विजय सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नोएडा सेक्टर 44 की ओर जा रही थी. कार में चिराग के साथ दो अन्य लोग भी सवार थे. जैसे ही कार नोएडा हाईवे पर पहुंची, उसकी तारों में अचानक आग लग गई.

देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी

आग लगते ही चालक चिराग चौहान और अन्य दो यात्री तुरंत कार से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई. देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह राख में बदल गई.

शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग लगने का स्पष्ट कारण अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. कार 2016 मॉडल की पेट्रोल रेनॉल्ट क्विड थी.

इससे पहले ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में सितंबर महीने में एक निजी कंपनी की बस में अचानक आग लग गई थी, उसके बाद ड्राइवर ने बस को साइड में रोका और उससे कूदकर अपनी जान बचाई. गनीमत यह रही कि उस वक्त बस में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, सवारियां नहीं थीं. आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग पर काबू पाया.

 

Published at : 15 Nov 2025 11:36 PM (IST)
